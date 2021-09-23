تأكيد إقامة أول جائزة كبرى في ميامي خلال شهر مايو 2022

ستصبح ميامي أحدث سباق تتم إضافته إلى روزنامة الفورمولا واحد للموسم المقبل حيث من المفترض أن تقام خلال الربع الثاني من العام المقبل.

وسيقام السباق حول استاد هارد روك موطن فريق ميامي دولفينز لكرة القدم الأمريكية، على حلبة بنيت خصيصاً لذلك، حيث تسير أعمال البناء على قدم وساق بالفعل حالياً.

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ومع روزنامة من 23 سباقاً تتجه للمصادقة من قبل المجلس العالمي لرياضة السيارات الشهر المقبل، أعلن منظمو سباق ميامي اليوم الخميس أن الجولة ستقام ما بين 6 و8 مايو.

وستكون ميامي أول جولة من اثنتين تقامان في الولايات المتحدة الأمريكية الموسم المقبل، حيث ستستضيف حلبة الأمريكيتين في أوستن، تكساس، الجولة الثانية التي من المقرر أن تقام في الربع الأخير للعام.

حيث قال توم غارفينكل، الشريك الإداري لجائزة ميامي الكبرى: "لقد عملنا بشكل كبير لإنشاء حلبة رائعة للسباقات، تقدم تجربة لا تضاهى للمتابعين".

وأكمل: "هناك حماسة هائلة وترقب كبير لهذا الحدث، ونحن مسرورون بالإعلان عن موعد الجولة".

وتعتبر إقامة جولة في ميامي خطوة كبيرة لشركة ليبرتي ميديا مالكة الحقوق التجارية منذ استحواذها على البطولة في 2017.

حيث يحاول عملاق الإعلام الأمريكي على الدوام إضافة مدن أكثر لروزنامة البطولة، وكان يخوض محادثات مطوّلة منذ سنوات من أجل إقامة السباق في ميامي.

"لا شكّ لدي في أن مجتمع الفورمولا واحد ومتابعي البطولة حول العالم سيُذهلون بما سيرونه شهر مايو المقبل" قال ريتشارد كريغان المدير التنفيذي للجائزة.

وتابع: "عمليات البناء في الحلبة تسير على قدم وساق وفق المتوقع، والآن تم تأكيد الموعد، ويمكننا العمل مباشرة على التفاصيل".

واسترسل: "الموقع معروف تماماً وسيقدم تجربة لا تُنسى لجميع المتابعين حول العالم. نتطلع قدماً لاحتضان الحدث العالمي".

ومع طبيعة الروزنامة المتوقعة المقبلة فإن جولة ميامي ستختتم الجولات التي تسبق عودة البطولة إلى أوروبا مع جائزة إسبانيا الكبرى بعدها بأسبوعين.

وستقام جولتا إسبانيا وموناكو بشكل متتالٍ وراء بعضهما البعض وذلك لتسهيل التحديات اللوجستية على الفرق خاصة بعد خفض أيام جائزة موناكو إلى ثلاثة بدلاً من أربعة.