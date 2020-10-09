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فورمولا 1 / جائزة إيفل الكبرى / أخبار عاجلة

تأكيد إصابة ثانية بفيروس كورونا ضمن صفوف فريق مرسيدس

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تأكيد إصابة ثانية بفيروس كورونا ضمن صفوف فريق مرسيدس

قامت مرسيدس بعزل ستة أفراد آخرين من طاقم فريقها في الفورمولا واحد وذلك عقب اكتشاف إصابة إيجابية أخرى بفيروس كورونا بعد أول إصابة مكتشفة يوم أمس الخميس.

تمت إعادة فحص كامل الفريق يوم أمس الخميس في نوربورغرينغ بعد ثبوت إصابة أحد الأفراد. وجاءت نتيجة إعادة الفحص لتؤكد إصابة إيجابية ثانية.

بينما جاءت نتيجة أخرى غير ثابتة وتحتاج لفحص إضافي.

وتم عزل تلك الحالتين، إلى جانب أربعة آخرين جاءت نتيجة إعادة فحصهم سلبية، وبالتالي لن يشاركوا في مجريات الجولة.

يشار إلى أن مرسيدس استدعت ستة أشخاص بدلاء من المملكة المتحدة البارحة للعمل بديلاً عن أولئك الذين دخلوا الحجر الصحي.

وأكد الفريق أنه يعمل بشكل وثيق مع الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" والبطولة للتعامل مع المسألة.

من جهته، كان لويس هاميلتون قد صرح بأنه يتوجب على مرسيدس تعديل بروتوكولاتها بعد ما حصل.

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