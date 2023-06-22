تأخير انضمام شخصية "هامة" إلى فريق فيراري في الفورمولا واحد

تواجه فيراري موسماً صعباً حتى الآن، حيث عانى شارل لوكلير وكارلوس ساينز من عدم ثبات في أداء السيارة التي كانت صعبة في القيادة بشكل خاص خلال السباقات.

كما أن الوضع يزداد صعوبة مع خروج بعض من أهم الشخصيات ضمن الفريق، من بينهم مدير قسم تصميم السيارة دايفيد سانشيز الذي سينتقل إلى مكلارين، وكذلك سيترك لورون ميكيز المدير الرياضي منصبه في وقت لاحق من هذا العام للانتقال إلى ألفا تاوري.

ويسعى فريدريك فاسور المدير الجديد للفريق لتغيير مسار الفريق، بينما تم إدخال تحديثات في جائزة إسبانيا الكبرى ساعدت على تحسين ثبات أداء السيارة.

لكن وضمن السعي لمجاراة ريد بُل، اعترف فاسور بضرورة ضمّ شخصيات تساعد الفريق على الإسراع بتنفيذ الخطوات المطلوبة.

وضمن معرض كلامه مع وسائل إعلام مختارة من بينها موقعنا "موتورسبورت.كوم" على هامش جولة كندا، أشار فاسور إلى أن المسألة قد تواجه بعض التأخير نظراً لبنود فك الارتباط ضمن العقود الحالية والتي تنصّ على فترات استراحة إلزامية طويلة، بالتالي قد يستغرق الأمر سنوات حتى تتمكن فيراري من ضمّ شخصيات وموظفين كبار لبدء العمل مع الفريق.

فقال: "هذه هي العقبة في الفورمولا واحد. من جهة، تبدو الفرق متفاعلة ومتجاوبة بتغيير الأمور بين ليلة وضحاها ومن سباق لآخر، حين تواجه مشكلة".

وأكمل: "لكن الحقيقة هي أن طريقة العمل التي نريدها لتغيير المسار مختلف بعض الشيء، وحينها نفقد كل ذلك التجاوب السريع. إن أردنا ضمّ شخص ما فالمسألة لا تتمّ خلال أيام، بل خلال سنوات".

وأضاف: "وقعنا مع موظف رفيع للغاية منذ عدة أسابيع، ولن ينضم قبل 2025. لن يتمكن من بدء العمل على السيارة إلا في 2025 و2026".

واسترسل: "هذه مدة طويلة. بالمقابل، إن لم نفعل ذلك، فسيكون الوضع أكثر سوءاً بعد ستة أشهر. علينا تقبّل هذا الواقع الحالي في الفورمولا واحد. إن توقفت في مرحلة ما، فذلك يعني أنك ستؤجل مجدداً، وهذا ما ينعكس سلباً بشكل أكبر".

ولم يعلق فاسور على هوية ذلك الموظف رفيع المستوى، ولا على الفريق القادم منه، وذلك لتفادي أية "فوضى" محتملة أو أضرار سلبية قد يواجهها الفريق خلال الفترة الانتقالية.

لكنه بالمقابل ما زال واثقاً من وجود تقدم مع السيارة الحالية، حيث أكد أنه لم يستسلم بعد.

فقال: "لن أستسلم مع السيارة الحالية، لأنه وبالنسبة لنا فإن إصلاحها هو الطريق الأفضل لفهم وتفادي الأخطاء".

وأكمل: "نحن نطور السيارة باتجاه المزيد من الثبات كي تصبح أسهل في القيادة".

واختتم: "خطوة وراء خطوة، نحن نسير في الاتجاه الصحيح".