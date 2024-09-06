هاس تختار بديل كيفن ماغنوسن في باكو
اختار فريق هاس الاعتماد على خدمات أوليفر بيرمان لتعويض كيفن ماغنوسن في سباق جائزة أذربيجان الكبرى.
أوليفير بيرمان، هاس
الصورة من قبل: لوبومير آزينوف/صور موتورسبورت
سيخوض البريطاني ثاني سباقاته في الفورمولا 1 هذا الموسم عندما سيحل مكان كيفن ماغنوسن سائق هاس المحروم من المشاركة في سباق باكو.
سيقضي ماغنوسن عقوبة الحرمان من المشاركة في السباق المُقبل على إثر وصوله إلى 12 نقطة عقوبة على رخصته الخاصة في خلال مدة 12 شهرًا.
وقد وصل الدنماركي إلى النقطة الـ 12 جراء عقوبة اصطدامه ببيير غاسلي في سباق جائزة إيطاليا الكبرى، حيث تلقى عقوبة 10 ثوانٍ إلى جانب نقطتي عقوبة على رخصته.
ويعني ذلك أنه سيتغيب عن المشاركة في جولة باكو، ليمنح بيرمان فرصة أخرى خلف مقود سيارة هاس.
جديرٌ بالذكر أن بيرمان صاحب الـ 19 عامًا قد تم اختياره بالفعل ليكون السائق الأساسي لفريق هاس في الموسم المُقبل.
كما نُشير إلى أنه قد شارك بالفعل في تجارب إطارات بيريللي في سيلفرستون وقاد سيارة هاس في اف-24، إلى جانب مشاركته في أربع حصص للتجارب الحرة الأولى مع الفريق الأمريكي هذا الموسم في إيمولا، برشلونة، سيلفرستون والمجر.
هذا وقد سبق ولمع نجم بيرمان هذا الموسم عندما شارك مكان كارلوس ساينز سائق فيراري في جائزة السعودية الكبرى عندما خضع الإسباني لجراحة استئصال الزائدة الدودية، إذ تأهّل البريطاني بالمركز الـ 11 في جدة وخاض سباقًا مثيرًا للإعجاب أكمله في المركز السابع.
من جهة أخرى، من المتوقع أن يعود ماغنوسن إلى قمرة قيادة سيارة هاس في جائزة سنغافورة الكبرى في وقت لاحق من الشهر الجاري.
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