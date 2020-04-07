تأجيل سباق جائزة كندا الكبرى 2020
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انضمّت جائزة كندا الكبرى إلى لائحة الجوائز الكبرى المؤجلة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد نظرًا لتفشي وباء فيروس كورونا وتأثيره بشكلٍ كبير على إقامة الأحداث الرياضية حول العالم.
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|الكاتب
|خضر الراوي
تأجيل سباق جائزة كندا الكبرى 2020
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منصة السباق
٢١ مايو - ٢٤ مايو
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- فورمولا 1
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