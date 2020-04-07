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تأجيل سباق جائزة كندا الكبرى 2020

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تأجيل سباق جائزة كندا الكبرى 2020
من قبل:
, رئيس التحرير
07-04-2020

انضمّت جائزة كندا الكبرى إلى لائحة الجوائز الكبرى المؤجلة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد نظرًا لتفشي وباء فيروس كورونا وتأثيره بشكلٍ كبير على إقامة الأحداث الرياضية حول العالم.

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السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة كندا الكبرى تذاكر
الكاتب خضر الراوي

منصة السباق

جائزة موناكو الكبرى

جائزة موناكو الكبرى

٢١ مايو - ٢٤ مايو
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