تأجيل تشغيل مصنع أستون مارتن في الفورمولا واحد حتى 2022

كان الفريق المعروف الآن بريسينغ بوينت يخطط لاتّخاذ تلك الخطوة مع المصنع الجديد خلال العطلة الصيفية للعام المُقبل، لكنّ أزمة جائحة كورونا "كوفيد-19" أجلّت العمل على المنشأة الجديدة، والتي سيتمّ بناؤها في موقع مجاور للمبنى الحالي.

وعوضًا عن محاولة القيام بذلك في شتاء العام القادم، آثر الفريق الانتظار لعامٍ كامل وبدء العمل في أغسطس/آب التالي.

وتعقيبًا على ذلك، صرّح أوتمار زافناور مدير الفريق لموقعنا "موتورسبورت.كوم" قائلًا: "ما تزال خطة المصنع قائمة، حيث سنقوم ببنائه حسب حاجتنا، لأسباب تنافسيّة، ولحقيقة أننا سنصبح فريق أستون مارتن وأننا في هذا المكان الذي تمّ بناؤه منذ 1990 ولم يعد يتّسع لنا".

وأضاف: "المشكلة الوحيدة هي أنّ أزمة فيروس كورونا قد غيّرت نوعًا ما من خططنا لتوقيت العمل، حيث لم يكن بوسعنا فعل الكثير حيال ذلك. لذلك اتّخذنا قرارًا بتغيير موعد الانتقال للمصنع الجديد، إمّا بثلاثة أو أربعة أشهر منذ بداية مارس/أذار أو تأجيل ذلك بعام كامل".

وتابع: "أغسطس/آب هو التوقيت الأنسب، كونه عادة ما يمثّل العطلة الصيفية، حيث كنا سننتقل كذلك إلى المقر الجديد في أغسطس/آب 2021، لكنّنا سنؤجّل ذلك بعام كامل إلى أغسطس/آب 2022".

في المقابل، أوضح زافناور أنّ فريقه سيحاول استغلال ذلك التأجيل على نحوٍ جيّد.

فقال: "سنحظى على الأرجح بخمسة أو ستّة أشهر إضافية بسبب ذلك التأجيل، وسنستغل ذلك في أن نكون تنافسيين أكثر في بنائه وضمان أن تكون خططنا أكثر تفصيلًا. عادة عندما تكون لديك خطط بتفصيل أكبر، تكون تقديراتك للتكلفة أكثر دقة، ومن ثمّ تتخذ قرارات أفضل".

وأكمل: "الآن ومع أزمة ذلك الفيروس كذلك، فلا أعلم ما يخبئه المستقبل، وما إذا كنا سنتعامل بإجراءات التباعد الاجتماعي هذه إلى الأبد أو سنحظى بمكعبات زجاج شبكي حول كل موظف. علينا النظر إلى كل ذلك في حال لم يكن هنالك لقاح على الإطلاق، وهذا يمنحنا الوقت للنظر إلى هذه الأمور والتخطيط لبعض هذه الاحتياطات، كما أنّه يساعد كذلك في خفض التكاليف".

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هذا ومنذ التخطيط لذلك المقر، أضاف الفريق مساحة لمجموعة تصميم سيارة أستون مارتن للطرقات، والتي ستنتقل من مقرها الحالي في "ريد بُل تكنولوجي".

"فريق التصميم سيتمركز هنا، وستكون هنالك مساحة لهم ومركز للتسويق" قال زافناور.

واختتم: "ربما سيكون بوسعك القدوم إلى هنا وروؤية فريق الفورمولا واحد إلى جانب العمل على إعدادات سيارتك الجديدة للطرقات. سيكون ذلك مركزًا رائعًا لأستون مارتن".