تأجل انطلاق سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 في ماليزيا بسبب عاصفة رعدية قوية ضربت حلبة سيبانغ.

بينما كانت الفرق تتجمع على شبكة الانطلاق استعدادًا لإجراءات ما قبل السباق، تحول الرذاذ الخفيف إلى عاصفة رعدية استوائية قوية، بعدما هطلت أمطار غزيرة بشكل مفاجئ بالتزامن مع ظهور البرق على الحلبة الواقعة خارج كوالالمبور.

وكانت غزارة الأمطار شديدة إلى درجة لم تجد معها إدارة السباق التابعة للاتحاد الدولي للسيارات خيارًا سوى تأجيل انطلاق السباق، بانتظار تحسن الظروف الجوية.

ويُقام السباق بصورة استثنائية في ماليزيا بسبب التوتر في الشرق الأوسط، كما أنه يمثل أول سباق للفورمولا 1 في أجواء ماطرة منذ جائزة بلجيكا الكبرى عام 2025.

وبالتالي سيكون أول سباق ماطر للجيل الجديد بالكامل من سيارات موسم 2026.

تشير توقعات الطقس الرسمية الصادرة عن الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) إلى أن بقية فترة ما بعد الظهر ستكون جافة نسبياً بمجرد انحسار المنخفض الجوي الحالي عن حلبة سيبانغ.

"من المرجح أن تستمر زخات مطرية متوسطة الشدة وثابتة الموقع فوق الحلبة لمدة تتراوح بين 5 و10 دقائق أخرى قبل أن تتلاشى تدريجياً. قد يستمر هطول الأمطار من المستوى الثاني فما فوق (المستوى 2+) حتى الفترة ما بين الساعة 15:05 و15:10، بينما يُرجح هطول أمطار من المستوى 1 بين الساعة 15:10 و15:20. أما بعد الساعة 15:20 وحتى تلاشي الزخات المطرية، فمن المرجح أن تتراوح شدة الأمطار أو الرذاذ بين المستويين 0 و1. ومن المتوقع أن تسود أجواء جافة لفترة طويلة بعد انقشاع هذه الزخات".

وضمن قوانين عام 2026، لن يُسمح للسائقين باستخدام وضع التعزيز للحصول على دفعة طاقة إضافية كوسيلة للمساعدة في التجاوز.

كما سيقتصر تفعيل القطع الانسيابية النشطة على جزء منها فقط، بحيث تتحرك شفرة الجناح الأمامي وحدها بينما يبقى الجناح الخلفي مغلقاً.

علاوة على ذلك، سيتم خفض الحد الأقصى لاستخدام الطاقة الكهربائية، مما يحد من عزم الدوران ويُحسّن التحكم في السيارة في ظروف ضعف التماسك.

وبعد التأكد من زوال المياه المتجمعة في بعض المنعطفات بدرجة كافية، أعطت إدارة السباق إشارة البدء قبل 10 دقائق من انطلاق لفة التحمية، وذلك في الساعة 15:40 بالتوقيت المحلي.

ومن المتوقع أن يبدأ السباق بإجراء لفتين على الأقل خلف سيارة الأمان لمراقبة الظروف، قبل الانتقال إلى تنفيذ إجراءات الانطلاقة الثابتة.