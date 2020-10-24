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فورمولا 1 / جائزة البرتغال الكبرى / أخبار عاجلة

تأجيل انطلاق تصفيات جائزة البرتغال بسبب الإصلاحات على أحد أغطية مجرى تصريف المياه

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تأجيل انطلاق تصفيات جائزة البرتغال بسبب الإصلاحات على أحد أغطية مجرى تصريف المياه

تم تأجيل انطلاقة تصفيات جائزة البرتغال الكبرى بسبب أعمال الصيانة في حلبة بورتيماو.

تم رفع العلم الأحمر قبل دقيقة من نهاية التجارب الحرة الثانية وذلك بسبب خروج غطاء فتحة تصريفٍ للمياه من مكانه في مخرج المنعطف الـ 14 عندما صعد عليه سيباستيان فيتيل سائق فيراري.

وتكلم فيتيل مع فريقه عبر اللاسلكي إزاء ما حصل، بينما تم إيقاف الحصة مباشرة بعد ذلك.

وأكد مسؤولو السباق تأجيل انطلاق التصفيات في البرتغال 30 دقيقة حتى الساعة 2:30 بالتوقيت المحلي، وذلك للسماح بإكمال أعمال الصيانة على أكمل وجه.

وتمت مشاهدة مايكل ماسي مدير السباقات في الفورمولا واحد ضمن مكان العمل في المنعطف إلى جانب عدد من العمال ومركبات العمل لإصلاح الضرر وضمان عدم تكرار ذلك مجدداً.

يشار إلى أنه تمّ التحقق بشكل كامل من بقية أغطية التصريف في الحلبة خلال فترة التأخير هذه لضمان عدم تكرار المشكلة في مكان آخر.

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