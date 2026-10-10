تأجيل التصفيات لسباق سنغافورة الرئيسي 1 بعد الأمطار التي أثّرت على السباق القصير

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، تأجيل التصفيات المؤهلة لسباق جائزة سنغافورة الكبرى الرئيسي للفورمولا 1، بعدما أثرت الأمطار على السباق القصير اليوم السبت.

وتسببت أمطار غزيرة في إغراق أجزاء من حلبة مارينا باي قبل نحو 15 دقيقة من الموعد المقرر لانطلاق السباق القصير، ما أدى إلى تأجيله لمدة نصف ساعة لإزالة بعض المياه الراكدة من مسار الحلبة.

وانطلق السباق عند الساعة 5:30 مساءً بالتوقيت المحلي بدلًا من الساعة الخامسة مساءً، قبل أن يُختتم عند الساعة 6:16 مساءً مع رفع العلم المربّع، بعدما حقق ماكس فيرستابن الفوز أمام لويس هاميلتون وشارل لوكلير.

وكان من المقرر إقامة التصفيات عند الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي (الثانية ظهرًا بتوقيت المملكة المتحدة)، لكن اللوائح الرياضية تنص على ضرورة مرور ثلاث ساعات على الأقل بين نهاية السباق القصير وانطلاق التصفيات.

وبناءً على ذلك، أعلن الاتحاد الدولي للسيارات تأجيل التصفيات، على أن يُكشف عن الجدول الزمني المحدّث قريبًا.