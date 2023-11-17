تأجيل التجارب الحرة الثانية في لاس فيغاس
تم تأجيل موعد التجارب الحرة الثانية لجائزة لاس فيغاس الكبرى في الفورمولا واحد بعد مشكلة أغطية التصريف في الحلبة والتي أجبرت المنظمين على إلغاء التجارب الحرة الأولى.
كان من المتوقع إقامة التجارب الحرة الثانية في منتصف الليل بالتوقيت المحلي، لكن تم الإعلان قبل ساعة من انطلاقها بأنه تم تأجيلها.
وجاء ذلك بعد حادثة كارلوس ساينز سائق فيراري وإستيبان أوكون سائق ألبين، وتضرر سيارتيهما بشكل بالغ عقب الارتطام بغطاء التصريف.
نتيجة لذلك، أجرت "فيا" كشوفات عاجلة على المسار للتأكد من بقية الأغطية.
ويبدو أنه هناك 40 غطاء تصريف تقريباً بحاجة للتحقق العاجل منها.
وأعلنت الفرق عن قلقها البالغ إزاء حالة أغطية التصريف خاصة بعد أن كشف فريدريك فاسور مدير فريق فيراري عن تضرر بالغ للسيارة، المحرك ومدخرة الطاقة في سيارة ساينز.
علاوة على ذلك، فإن هذه المجريات ستؤثر سلباً على الجمهور الذين ينتظرون سيارات الفورمولا واحد في المدينة للمرة الأولى منذ 41 عاماً.
يشار إلى أن هناك تقارير أشارت إلى أن بعض الجمهور قرروا الخروج من الحلبة.
تصوير: فرانسوا تريمبلاي
أغطية التصريف
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