تأجيل اتّخاذ القرار بشأن طلب مرسيدس حقّ المراجعة حتّى الغد

خرج الثنائيّ عن المسار عند المنعطف الرابع أثناء تقدّم هاميلتون على فيرشتابن من الجهة الخارجيّة.

وردّ الأخير عبر الكبح بشكلٍ متأخّرٍ دافعًا سيارته على الخدّ الداخليّ أثناء اقترابهما من رأس المنعطف الرابع، لينزلق خارجًا ويُجبر معه غريمه على الخروج معه، ولم يتمّ نقل المسألة إلى المراقبين كون مايكل ماسي مدير سباقات الفورمولا واحد اعتبرها مثالًا لمبدأ "دعهم يتسابقون".

ولم يكن فيديو الكاميرا الموجّهة إلى الأمام على سيارة فيرشتابن متاحًا لدى ماسي أثناء السباق، كون إدارة الفورمولا واحد كانت بحاجة لتحميله من السيارة إثر نهاية السباق، قبل أن ينتشر المقطع لاحقًا بشكلٍ واسع.

واختارت مرسيدس طلب حقّ المراجعة، وذلك بعد أن شعرت بأنّ فيرشتابن يستحقّ عقوبة لقاء قيادته.

وتمّ تحديد جلسة الاستماع لليوم الخميس على الساعة الـ 17 بالتوقيت المحليّ في لوسيل عشيّة انطلاق جائزة قطر الكبرى للفورمولا واحد.

لكن بعد اجتماع مطوّل وانتظار دام أكثر من أربع ساعات، تقرّر تأجيل القرار حتّى غدًا الجمعة.

وجاء في بيانٍ من المراقبين: "على إثر جلسة الاستماع اليوم مع ممثلي مرسيدس وريد بُل، يدرس المراقبون المسألة الآن وسينشرون قرارهم غدًا".