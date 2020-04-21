تأجيل ألعاب رياضة المحرّكات التابعة لـ "فيا" إلى 2021

على إثر نجاح النسخة الافتتاحيّة من الحدث الذي أقيم على حلبة فاليلونغا في إيطاليا العام الماضي، خطّطت "فيا" لإقامة النسخة الثانية في مارسيليا وبول ريكار في أكتوبر المقبل ومدّدت قائمة الرياضات إلى 15.

لكنّ الهيئة الحاكمة أشارت إلى أنّ جائحة كورونا ستُؤدّي إلى روزنامة سباقات مزدحمة في الأشهر الأخيرة من العام، ما يعني تضاربًا في المواعيد مع الأحداث الأخرى.

نتيجة لذلك سيُقام الحدث بين 22 و24 أكتوبر 2021، حيث ستُحافظ مرسيليا وبول ريكار على موقعيهما.

وقال جان تود رئيس "فيا": للأسف قرّرنا تأجيل ألعاب رياضة المحرّكات المخصّصة لـ 2020 إلى العام المقبل بسبب أزمة كوفيد-19".

وأضاف: "أودّ اغتنام الفرصة لتمنّي الأفضل لحلبة بول ريكار التي احتفلت بعيد ميلادها الـ 50 الأحد الماضي وأشكرها على ترحيبها بألعاب رياضة المحرّكات المقبلة".

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