فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
26 سبتمبر
-
29 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
10 أكتوبر
-
13 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
24 أكتوبر
-
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
01 نوفمبر
-
03 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
28 نوفمبر
-
01 ديسمبر
الحدث التالي خلال
5 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تأثير شطب نتيجة رينو في سوزوكا على ترتيب النقاط

المشاركات
التعليقات
تأثير شطب نتيجة رينو في سوزوكا على ترتيب النقاط
24-10-2019

يضع جدول الترتيب المعدّل، على إثر شطب نقاط فريق رينو من جائزة اليابان الكبرى، فريق رينو تحت المزيد من التهديد من قبل تورو روسو على المركز الخامس ضمن بطولة الصانعين في الفورمولا واحد.

أدّى هذا القرار إلى دفع سيرجيو بيريز سائق ريسينغ بوينت من المركز الـ 11 إلى التاسع أمام سائقَي رينو ضمن بطولة السائقين. في المقابل تراجع دانيال ريكاردو ونيكو هلكنبرغ إلى المركزين الـ 12 والـ 13 على التوالي خلف لاندو نوريس ودانييل كفيات.

اقرأ أيضاً:

في المقابل بقي لقب مرسيدس في بطولة الصانعين مؤكّدًا، بفارق نقطةٍ واحدة، بالرغم من تقدّم شارل لوكلير إلى المركز السادس وكسبه نقطتين إضافيّتين لصالح فريقه فيراري.

وقلّص ذلك الفارق بين الفريقَين إلى 177 نقطة في ظلّ بقاء 176 نقطة متاحة من السباقات الأربعة الأخيرة. كما عزّز ذلك مركز لوكلير الثالث في ترتيب البطولة ورفع أفضليّته إلى 11 نقطة أمام ماكس فيرشتابن وسيباستيان فيتيل.

ترتيب العشرة الأوائل المعدّل في سباق اليابان:

المركز

السائق

السيارة

عدد اللفّات

الفارق

1

فالتيري بوتاس

مرسيدس

52

1:21:46.755

2

سيباستيان فيتيل

فيراري

52

13.343

3

لويس هاميلتون

مرسيدس

52

13.858

4

أليكسندر ألبون

ريد بُل

52

59.537

5

كارلوس ساينز الإبن

مكلارين

52

1:09.101

6

شارل لوكلير

فيراري

51

1 لفّة

7

بيير غاسلي

تورو روسو

51

1 لفّة

8

سيرجيو بيريز

ريسينغ بوينت

51

1 لفّة

9

لانس سترول

ريسينغ بوينت

51

1 لفّة

10

دانييل كفيات

تورو روسو

51

1 لفّة

ترتيب بطولة الصانعين المعدّلة:

المركز

الفريق

النقاط

1

مرسيدس

612

2

فيراري

435

3

ريد بُل

323

4

مكلارين

111

5

رينو

68

6

تورو روسو

62

7

ريسينغ بوينت

58

8

ألفا روميو

35

9

هاس

28

10

ويليامز

1

ترتيب بطولة السائقين المُعدّل:

المركز

السائق

النقاط

1

لويس هاميلتون

338

2

فالتيري بوتاس

274

3

شارل لوكلير

223

4

ماكس فيرشتابن

212

5

سيباستيان فيتيل

212

6

كارلوس ساينز الإبن

76

7

بيير غاسلي

75

8

أليكسندر ألبون

64

9

سيرجيو بيريز

37

10

لاندو نوريس

35

11

دانييل كفيات

34

12

دانيال ريكاردو

34

13

نيكو هلكنبرغ

34

14

كيمي رايكونن

31

15

كيفن ماغنوسن

20

16

لانس سترول

21

17

رومان غروجان

8

18

أنطونيو جيوفينازي

4

19

روبرت كوبتسا

1

20

جورج راسل

0
المقال التالي
شطب نتيجة فريق رينو من سباق اليابان

المقال السابق

شطب نتيجة فريق رينو من سباق اليابان

المقال التالي

رينو تفكّر في استئناف قرار شطب نتيجتها في سوزوكا

رينو تفكّر في استئناف قرار شطب نتيجتها في سوزوكا
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

منصة السباق

جائزة أبوظبي الكبرى

جائزة أبوظبي الكبرى

٢٨ نوفمبر - ١ ديسمبر
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيراري بحاجة لتوضيح ما هو "سخيف" في صراع فيتيل ولوكلير

2
فورمولا 1

تأكيد مشاركة أوكون مع رينو في تجارب أبوظبي

3
فورمولا 1

فيرشتابن: المعركة في مواجهة بطل عالم دائماً ما تكون "مُرضية"

أحدث ملفات الفيديو

مقالب هاميلتون بالمعجبين في البرازيل 02:32
فورمولا 1

مقالب هاميلتون بالمعجبين في البرازيل

لفة افتراضية على حلبة إنترلاغوس في لعبة الفورمولا واحد 2019 01:20
فورمولا 1

لفة افتراضية على حلبة إنترلاغوس في لعبة الفورمولا واحد 2019

خُلاصة قوانين 2021 في الفورمولا واحد 09:42
فورمولا 1

خُلاصة قوانين 2021 في الفورمولا واحد

نيكو روزبرغ يشرح قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021 05:38
فورمولا 1

نيكو روزبرغ يشرح قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021

احتفال لويس هاميلتون بأول لقب له في الفورمولا واحد 02:59
فورمولا 1

احتفال لويس هاميلتون بأول لقب له في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

"فيا" تزيد جهودها لمنع خرق قوانين تدفّق الوقود في الفورمولا واحد
F1

"فيا" تزيد جهودها لمنع خرق قوانين تدفّق الوقود في الفورمولا واحد

هاميلتون: تقدّم هوندا يؤسس لمعركة ثلاثية على اللقب في 2020
F1

هاميلتون: تقدّم هوندا يؤسس لمعركة ثلاثية على اللقب في 2020

ريد بُل أوّل فريق يكمل وقفة صيانة في بيئة منعدمة الجاذبية
F1

ريد بُل أوّل فريق يكمل وقفة صيانة في بيئة منعدمة الجاذبية

فيراري بحاجة لتوضيح ما هو "سخيف" في صراع فيتيل ولوكلير
F1

فيراري بحاجة لتوضيح ما هو "سخيف" في صراع فيتيل ولوكلير

مستويات الارتكازية لعبت دوراً بتحسين أداء ريد بُل في البرازيل
F1

مستويات الارتكازية لعبت دوراً بتحسين أداء ريد بُل في البرازيل

جدول

فورمولا 1
تذاكر
مقدمة من قبل
٢٨ نوفمبر
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.