تأثير شطب نتيجة رينو في سوزوكا على ترتيب النقاط

أدّى هذا القرار إلى دفع سيرجيو بيريز سائق ريسينغ بوينت من المركز الـ 11 إلى التاسع أمام سائقَي رينو ضمن بطولة السائقين. في المقابل تراجع دانيال ريكاردو ونيكو هلكنبرغ إلى المركزين الـ 12 والـ 13 على التوالي خلف لاندو نوريس ودانييل كفيات.

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في المقابل بقي لقب مرسيدس في بطولة الصانعين مؤكّدًا، بفارق نقطةٍ واحدة، بالرغم من تقدّم شارل لوكلير إلى المركز السادس وكسبه نقطتين إضافيّتين لصالح فريقه فيراري.

وقلّص ذلك الفارق بين الفريقَين إلى 177 نقطة في ظلّ بقاء 176 نقطة متاحة من السباقات الأربعة الأخيرة. كما عزّز ذلك مركز لوكلير الثالث في ترتيب البطولة ورفع أفضليّته إلى 11 نقطة أمام ماكس فيرشتابن وسيباستيان فيتيل.

ترتيب العشرة الأوائل المعدّل في سباق اليابان:

المركز السائق السيارة عدد اللفّات الفارق 1 فالتيري بوتاس مرسيدس 52 1:21:46.755 2 سيباستيان فيتيل فيراري 52 13.343 3 لويس هاميلتون مرسيدس 52 13.858 4 أليكسندر ألبون ريد بُل 52 59.537 5 كارلوس ساينز الإبن مكلارين 52 1:09.101 6 شارل لوكلير فيراري 51 1 لفّة 7 بيير غاسلي تورو روسو 51 1 لفّة 8 سيرجيو بيريز ريسينغ بوينت 51 1 لفّة 9 لانس سترول ريسينغ بوينت 51 1 لفّة 10 دانييل كفيات تورو روسو 51 1 لفّة

ترتيب بطولة الصانعين المعدّلة:

المركز الفريق النقاط 1 مرسيدس 612 2 فيراري 435 3 ريد بُل

323 4 مكلارين 111 5 رينو 68 6 تورو روسو

62 7 ريسينغ بوينت

58 8 ألفا روميو

35 9 هاس 28 10 ويليامز 1

ترتيب بطولة السائقين المُعدّل: