"بي واي دي (BYD)" تدرس دخول الفورمولا 1 لتعزيز حضورها العالمي

تدرس شركة السيارات الصينية بي واي دي (BYD) إمكانية دخول عالم رياضة المحركات التنافسية، وخاصة بطولة الفورمولا 1، بهدف زيادة انتشار علامتها التجارية عالميًا. ووفقًا لتقارير نشرتها وسائل إعلام بارزة اليوم، بدأت الشركة بدراسة عدة مشاريع في رياضة المحركات بعد النمو السريع الذي حققته في الأسواق الخارجية خلال السنوات الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أن الشركة تدرس عدة خيارات مع أخذ التحول في عالم رياضة المحركات نحو المحركات الهجينة بعين الاعتبار.

وتشمل هذه الخيارات بطولة الفورمولا 1 وبطولة العالم للتحمل "دبليو إي سي". ومع ذلك، يُعتقد أن الفورمولا 1 هي الخيار الأقرب للشركة، سواء عبر تأسيس فريق خاص بها أو من خلال الاستحواذ على فريق قائم. كما تُعد القوانين الجديدة للفورمولا 1، التي توازن تقريبًا بين أداء محركات الاحتراق الداخلي والمحركات الكهربائية، عامل جذب رئيسي لشركة بي واي دي.

وقد يؤدي دخول بي واي دي إلى خلق وضع نادر في الفورمولا 1، التي تهيمن عليها تقليديًا الفرق الأوروبية والأمريكية.

ومع ذلك، فإن تكلفة الدخول إلى الفورمولا 1 قد تمثل عقبة كبيرة أمام الشركة. فبحسب مصادر مطلعة، يتطلب تطوير سيارة فورمولا 1 والمشاركة في البطولة سنوات من المفاوضات، وقد تصل التكاليف السنوية إلى نحو 500 مليون دولار.

ورغم ذلك، فإن المشاركة المحتملة في الفورمولا 1 قد تعزز بشكل كبير انتشار العلامة التجارية للشركة في الولايات المتحدة وأوروبا، خاصة أن الشركة لا تبيع سياراتها حاليًا في السوق الأمريكية بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة والقيود السوقية.

من جانبه، أبدى محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، الهيئة المنظمة للفورمولا 1، انفتاحه على فكرة دخول فريق صيني إلى البطولة. وكان بن سليم قد صرّح في مقابلة مع صحيفة Le Figaro الفرنسية العام الماضي، عقب دخول كاديلاك إلى البطولة، بأن الخطوة المنطقية التالية ستكون انضمام مصنع صيني إلى الفورمولا 1.

في المقابل، تتعامل الفرق الحالية بحذر مع فكرة انضمام فريق جديد إلى البطولة، إذ إن إضافة فريق جديد تعني توزيع عائدات الجوائز على عدد أكبر من الفرق، ما قد يؤثر على الإيرادات.

ولهذا السبب، فإن شراء فريق كامل في الفورمولا 1 يعد أمرًا نادرًا، بينما يُعد الدخول عبر شراكة مع فريق قائم الطريقة الأكثر شيوعًا.

وبعد سنوات من التطور السريع، أصبحت بي واي دي أكبر شركة في العالم في قطاع مركبات الطاقة الجديدة "NEV"، كما تستهدف أيضًا سوق السيارات فائقة الفخامة. وفي سبتمبر 2025، حقق طراز Yangwang U9 Xtreme زمن لفة بلغ 6 دقائق و59.157 ثانية على حلبة نوربورغرينغ في ألمانيا، ليصبح أول سيارة إنتاج كهربائية بالكامل تكسر حاجز السبع دقائق على هذه الحلبة.