تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

"بي واي دي (BYD)" تدرس دخول الفورمولا 1 لتعزيز حضورها العالمي

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
"بي واي دي (BYD)" تدرس دخول الفورمولا 1 لتعزيز حضورها العالمي

سؤال الأسبوع: هل ذهبت الفورمولا واحد بعيداً في تعقيد القوانين الجديدة؟

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
سؤال الأسبوع: هل ذهبت الفورمولا واحد بعيداً في تعقيد القوانين الجديدة؟

بيريز يشعر بتقدير أكبر داخل فريق كاديلاك بعد أربع سنوات مع ريد بُل

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
بيريز يشعر بتقدير أكبر داخل فريق كاديلاك بعد أربع سنوات مع ريد بُل

جماهير الفورمولا 1 تعيد تمثيل حادث بياستري في أستراليا بسيارات تحكم عن بعد

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
جماهير الفورمولا 1 تعيد تمثيل حادث بياستري في أستراليا بسيارات تحكم عن بعد

تقارير: توتو وولف تقدم بعرض لشراء حصة كبيرة في فريق ألبين

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تقارير: توتو وولف تقدم بعرض لشراء حصة كبيرة في فريق ألبين

ريد بُل: فيرستابن ملتزم كما كان رغم انتقاده لقواعد الفورمولا 1 لعام 2026

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
ريد بُل: فيرستابن ملتزم كما كان رغم انتقاده لقواعد الفورمولا 1 لعام 2026

أزمة الانطلاقة في الفورمولا 1: لماذا بدأ العديد من السائقين مع بطاريات فارغة في سباق أستراليا؟

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
أزمة الانطلاقة في الفورمولا 1: لماذا بدأ العديد من السائقين مع بطاريات فارغة في سباق أستراليا؟

فيراري: سباق أستراليا كشف سرعتنا الحقيقية بعد تصفيات صعبة

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
فيراري: سباق أستراليا كشف سرعتنا الحقيقية بعد تصفيات صعبة
فورمولا 1 جائزة أستراليا الكبرى

"بي واي دي (BYD)" تدرس دخول الفورمولا 1 لتعزيز حضورها العالمي

تدرس شركة السيارات الصينية "بي واي دي" إمكانية دخول عالم الفورمولا 1 في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور علامتها التجارية عالميًا.

منشور:
منظر عام للمشجعين

منظر عام للمشجعين

الصورة من قبل: بيتر فوكس

تدرس شركة السيارات الصينية بي واي دي (BYD) إمكانية دخول عالم رياضة المحركات التنافسية، وخاصة بطولة الفورمولا 1، بهدف زيادة انتشار علامتها التجارية عالميًا. ووفقًا لتقارير نشرتها وسائل إعلام بارزة اليوم، بدأت الشركة بدراسة عدة مشاريع في رياضة المحركات بعد النمو السريع الذي حققته في الأسواق الخارجية خلال السنوات الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أن الشركة تدرس عدة خيارات مع أخذ التحول في عالم رياضة المحركات نحو المحركات الهجينة بعين الاعتبار.

وتشمل هذه الخيارات بطولة الفورمولا 1 وبطولة العالم للتحمل "دبليو إي سي". ومع ذلك، يُعتقد أن الفورمولا 1 هي الخيار الأقرب للشركة، سواء عبر تأسيس فريق خاص بها أو من خلال الاستحواذ على فريق قائم. كما تُعد القوانين الجديدة للفورمولا 1، التي توازن تقريبًا بين أداء محركات الاحتراق الداخلي والمحركات الكهربائية، عامل جذب رئيسي لشركة بي واي دي.

وقد يؤدي دخول بي واي دي إلى خلق وضع نادر في الفورمولا 1، التي تهيمن عليها تقليديًا الفرق الأوروبية والأمريكية.

اقرأ أيضاً:

ومع ذلك، فإن تكلفة الدخول إلى الفورمولا 1 قد تمثل عقبة كبيرة أمام الشركة. فبحسب مصادر مطلعة، يتطلب تطوير سيارة فورمولا 1 والمشاركة في البطولة سنوات من المفاوضات، وقد تصل التكاليف السنوية إلى نحو 500 مليون دولار.

ورغم ذلك، فإن المشاركة المحتملة في الفورمولا 1 قد تعزز بشكل كبير انتشار العلامة التجارية للشركة في الولايات المتحدة وأوروبا، خاصة أن الشركة لا تبيع سياراتها حاليًا في السوق الأمريكية بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة والقيود السوقية.

من جانبه، أبدى محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، الهيئة المنظمة للفورمولا 1، انفتاحه على فكرة دخول فريق صيني إلى البطولة. وكان بن سليم قد صرّح في مقابلة مع صحيفة Le Figaro الفرنسية العام الماضي، عقب دخول كاديلاك إلى البطولة، بأن الخطوة المنطقية التالية ستكون انضمام مصنع صيني إلى الفورمولا 1.

في المقابل، تتعامل الفرق الحالية بحذر مع فكرة انضمام فريق جديد إلى البطولة، إذ إن إضافة فريق جديد تعني توزيع عائدات الجوائز على عدد أكبر من الفرق، ما قد يؤثر على الإيرادات.

ولهذا السبب، فإن شراء فريق كامل في الفورمولا 1 يعد أمرًا نادرًا، بينما يُعد الدخول عبر شراكة مع فريق قائم الطريقة الأكثر شيوعًا.

وبعد سنوات من التطور السريع، أصبحت بي واي دي أكبر شركة في العالم في قطاع مركبات الطاقة الجديدة "NEV"، كما تستهدف أيضًا سوق السيارات فائقة الفخامة. وفي سبتمبر 2025، حقق طراز Yangwang U9 Xtreme زمن لفة بلغ 6 دقائق و59.157 ثانية على حلبة نوربورغرينغ في ألمانيا، ليصبح أول سيارة إنتاج كهربائية بالكامل تكسر حاجز السبع دقائق على هذه الحلبة.

لويس هاميلتون، فيراري، إيزاك هاجار، ريد بول رايسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي F1

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
الجو

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
زاك براون، ماكلارين

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
ليام لوسون، رايسينغ بولز

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
كارلوس ساينز، ويليامز

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
إيزاك هاجار، ريد بُل رايسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
ألكسندر ألبون، ويليامز

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
صورة سائقي الفورمولا 1 لعام 2026

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
سام برابهام يقود سيارة برابهام BT-19 على الحلبة

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
فالتيري بوتاس، كاديلاك ريسينغ، سيرجيو بيريز، كاديلاك ريسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
فالتيري بوتاس، كاديلاك ريسينغ، سيرجيو بيريز، كاديلاك ريسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس، ماكس فيرستابن، ريد بول رايسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
سام برابهام يقود سيارة برابهام BT-19 على الحلبة

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
فالتيري بوتاس، كاديلاك ريسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
مشجعو أوسكار بيستري، ماكلارين

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
أوسكار بيستري، ماكلارين

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
فرانكو كولابينتو، ألبين، ماكس فيرستابن، ريد بول ريسينغ، جورج راسل، مرسيدس، أوسكار بيستري، ماكلارين

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
سيارة أوسكار بيستري، ماكلارين

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
كارلوس ساينز، ويليامز

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
فالتيري بوتاس، كاديلاك ريسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
جورج راسل، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
لويس هاميلتون، فيراري، إيزاك هاجار، ريد بول رايسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
لويس هاميلتون، فيراري

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
ألكسندر ألبون، ويليامز

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
أوليفر بيرمان، فريق هاس F1، كارلوس ساينز، ويليامز

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
لاندو نوريس، ماكلارين

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي F1

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
فالتيري بوتاس، كاديلاك ريسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
لانس سترول، أستون مارتن ريسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
سيرجيو بيريز، كاديلاك ريسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
ليام لوسون، رايسينغ بولز

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
لانس سترول، أستون مارتن ريسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
إيزاك هاجار، ريد بُل رايسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
فالتيري بوتاس، كاديلاك ريسينغ

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
إستيبان أوكون، فريق هاس فورمولا 1

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
جورج راسل، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
جورج راسل، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
جورج راسل، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
توتو وولف، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
لاندو نوريس، ماكلارين، ماكس فيرستابن، ريد بول رايسينغ، أوليفر بيرمان، فريق هاس فورمولا 1

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
جورج راسل، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
لويس هاميلتون، فيراري

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
جورج راسل، مرسيدس، توتو وولف، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
جورج راسل، مرسيدس، أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
جورج راسل، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
جورج راسل، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
جورج راسل، مرسيدس، أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري، جورج راسل، مرسيدس، أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
جورج راسل، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
جورج راسل، مرسيدس، أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
جورج راسل، مرسيدس، أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
جورج راسل، مرسيدس، أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - الأحد، بالصور
فورمولا 1
79

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق سؤال الأسبوع: هل ذهبت الفورمولا واحد بعيداً في تعقيد القوانين الجديدة؟

أبرز التعليقات

أحدث الأخبار

"بي واي دي (BYD)" تدرس دخول الفورمولا 1 لتعزيز حضورها العالمي

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
"بي واي دي (BYD)" تدرس دخول الفورمولا 1 لتعزيز حضورها العالمي

سؤال الأسبوع: هل ذهبت الفورمولا واحد بعيداً في تعقيد القوانين الجديدة؟

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
سؤال الأسبوع: هل ذهبت الفورمولا واحد بعيداً في تعقيد القوانين الجديدة؟

بيريز يشعر بتقدير أكبر داخل فريق كاديلاك بعد أربع سنوات مع ريد بُل

فورمولا 1