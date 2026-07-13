أكد ألفريدو ألتافيلا المستشار الخاص لشركة "بي واي دي" أن الشركة لا ترغب في دخول الفورمولا 1 لأغراض التسويق أو الرعاية فقط، بل للمساهمة في تطوير الرياضة من الناحية التقنية.

مع تزايد استثمارات الفورمولا 1 في تقنيات المحركات الكهربائية والاستدامة، تكرر ذكر اسم الشركة الصينية سريعة النمو "بي واي دي" في الأشهر الأخيرة باعتبارها إحدى الجهات المحتمل انضمامها إلى البطولة. وفي أبريل الماضي، أكدت نائبة رئيس الشركة ستيلا لي أنها اجتمعت مع الرئيس التنفيذي للفورمولا 1 ستيفانو دومينيكالي في شنغهاي، وأن الجانبين على تواصل مستمر.

وتدرس "بي واي دي" عدة خيارات لدخول الفورمولا 1، مثل إقامة شراكة تقنية على غرار ريد بُل-فورد أو هاس-تويوتا، أو الدخول بصفة راعٍ، أو المشاركة كفريق، وقد أصدرت الشركة الآن بيانًا واضحًا بشأن مستقبلها في البطولة.

وأكد ألفريدو ألتافيلا المستشار الخاص للشركة أن "بي واي دي" لا تنظر إلى الفورمولا 1 باعتبارها مجرد وسيلة لتعزيز العلامة التجارية أو استثمارًا في ميزانية الإعلانات، مشددًا على أن تقنياتها يجب أن تقدم مساهمة حقيقية وملموسة للرياضة حتى تقرر المشاركة.

حيث قال: "لسنا مشاركين في عملية وضع ومناقشة القوانين الجديدة المخطط لها لعام 2030".

وتابع: "أعتقد أن ستيلا لي كانت واضحة للغاية بشأن هذه النقطة: نحن ننظر إلى الفورمولا 1 فقط بالقدر الذي يمكن لتقنياتنا أن تخدم أهدافها. ولن نشارك في الفورمولا 1 أبدًا لمجرد وضع شعارنا على جانب سيارة. هناك طرق أفضل بكثير لاستثمار هذه الأموال".

وأضاف: "إذا وجدنا طريقة لنكون شريكًا تقنيًا حقيقيًا في الفورمولا 1، فقد يثير ذلك اهتمامنا، وعندها يمكننا تطوير حل مناسب".

واختتم: "لكن هذا يمثل شرطًا أساسيًا بالنسبة لنا. ولهذا السبب نريد أولًا أن نرى كيف سيتم تطوير القوانين الجديدة".