تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

بي واي دي: لن نشارك في الفورمولا 1 لمجرد وضع شعارنا على جانب سيارة

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
بي واي دي: لن نشارك في الفورمولا 1 لمجرد وضع شعارنا على جانب سيارة

بيريز: أن تكون زميل فيرستابن في ريد بُل هو أكبر تحدٍ في هذه الرياضة

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
بيريز: أن تكون زميل فيرستابن في ريد بُل هو أكبر تحدٍ في هذه الرياضة

شتاينر يحث على استخدام الذكاء الاصطناعي: "العقل البشري لا يستطيع القيام بذلك"

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
شتاينر يحث على استخدام الذكاء الاصطناعي: "العقل البشري لا يستطيع القيام بذلك"

مرسيدس: سيارة سريعة مع مشاكل موثوقية أفضل من سيارة بطيئة دون مشاكل

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
مرسيدس: سيارة سريعة مع مشاكل موثوقية أفضل من سيارة بطيئة دون مشاكل

تقارير: بيرمان ضمن قائمة ريد بُل كبديل محتمل لـ فيرستابن

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تقارير: بيرمان ضمن قائمة ريد بُل كبديل محتمل لـ فيرستابن

هاميلتون: كنت أسرع من أنتونيللي صاحب 19 عامًا في انطلاقة سباق سيلفرستون!

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
هاميلتون: كنت أسرع من أنتونيللي صاحب 19 عامًا في انطلاقة سباق سيلفرستون!

بينوتو يتكلم بوضوح عن هدف آودي الطموح في 2030

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
بينوتو يتكلم بوضوح عن هدف آودي الطموح في 2030

مواعيد جائزة بلجيكا الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
مواعيد جائزة بلجيكا الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية
فورمولا 1 جائزة بلجيكا الكبرى

بي واي دي: لن نشارك في الفورمولا 1 لمجرد وضع شعارنا على جانب سيارة

أشار عملاق السيارات الصيني "بي واي دي" أنه هدفه من المشاركة في الفورمولا 1 ليس مجرد وضع الشعار على إحدى السيارات.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
المضمار

المضمار

الصورة من قبل: ستيفن تي / صور لات/ صور جيتي

أكد ألفريدو ألتافيلا المستشار الخاص لشركة "بي واي دي" أن الشركة لا ترغب في دخول الفورمولا 1 لأغراض التسويق أو الرعاية فقط، بل للمساهمة في تطوير الرياضة من الناحية التقنية.

مع تزايد استثمارات الفورمولا 1 في تقنيات المحركات الكهربائية والاستدامة، تكرر ذكر اسم الشركة الصينية سريعة النمو "بي واي دي" في الأشهر الأخيرة باعتبارها إحدى الجهات المحتمل انضمامها إلى البطولة. وفي أبريل الماضي، أكدت نائبة رئيس الشركة ستيلا لي أنها اجتمعت مع الرئيس التنفيذي للفورمولا 1 ستيفانو دومينيكالي في شنغهاي، وأن الجانبين على تواصل مستمر.

وتدرس "بي واي دي" عدة خيارات لدخول الفورمولا 1، مثل إقامة شراكة تقنية على غرار ريد بُل-فورد أو هاس-تويوتا، أو الدخول بصفة راعٍ، أو المشاركة كفريق، وقد أصدرت الشركة الآن بيانًا واضحًا بشأن مستقبلها في البطولة.

وأكد ألفريدو ألتافيلا المستشار الخاص للشركة أن "بي واي دي" لا تنظر إلى الفورمولا 1 باعتبارها مجرد وسيلة لتعزيز العلامة التجارية أو استثمارًا في ميزانية الإعلانات، مشددًا على أن تقنياتها يجب أن تقدم مساهمة حقيقية وملموسة للرياضة حتى تقرر المشاركة.

حيث قال: "لسنا مشاركين في عملية وضع ومناقشة القوانين الجديدة المخطط لها لعام 2030".

وتابع: "أعتقد أن ستيلا لي كانت واضحة للغاية بشأن هذه النقطة: نحن ننظر إلى الفورمولا 1 فقط بالقدر الذي يمكن لتقنياتنا أن تخدم أهدافها. ولن نشارك في الفورمولا 1 أبدًا لمجرد وضع شعارنا على جانب سيارة. هناك طرق أفضل بكثير لاستثمار هذه الأموال".

وأضاف: "إذا وجدنا طريقة لنكون شريكًا تقنيًا حقيقيًا في الفورمولا 1، فقد يثير ذلك اهتمامنا، وعندها يمكننا تطوير حل مناسب".

واختتم: "لكن هذا يمثل شرطًا أساسيًا بالنسبة لنا. ولهذا السبب نريد أولًا أن نرى كيف سيتم تطوير القوانين الجديدة".

اقرأ أيضاً:

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق بيريز: أن تكون زميل فيرستابن في ريد بُل هو أكبر تحدٍ في هذه الرياضة

أبرز التعليقات
المزيد من
أحمد مجدي

بيريز: أن تكون زميل فيرستابن في ريد بُل هو أكبر تحدٍ في هذه الرياضة

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
بيريز: أن تكون زميل فيرستابن في ريد بُل هو أكبر تحدٍ في هذه الرياضة

براون: سنجلب تحديثات توازي ما قدمته فيراري طوال الموسم

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
براون: سنجلب تحديثات توازي ما قدمته فيراري طوال الموسم

ويبر ينفي مزاعم رحيل بياستري عن مكلارين: "كلام فارغ تمامًا"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
ويبر ينفي مزاعم رحيل بياستري عن مكلارين: "كلام فارغ تمامًا"

أحدث الأخبار

بي واي دي: لن نشارك في الفورمولا 1 لمجرد وضع شعارنا على جانب سيارة

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
بي واي دي: لن نشارك في الفورمولا 1 لمجرد وضع شعارنا على جانب سيارة

بيريز: أن تكون زميل فيرستابن في ريد بُل هو أكبر تحدٍ في هذه الرياضة

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
بيريز: أن تكون زميل فيرستابن في ريد بُل هو أكبر تحدٍ في هذه الرياضة

شتاينر يحث على استخدام الذكاء الاصطناعي: "العقل البشري لا يستطيع القيام بذلك"

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
شتاينر يحث على استخدام الذكاء الاصطناعي: "العقل البشري لا يستطيع القيام بذلك"

مرسيدس: سيارة سريعة مع مشاكل موثوقية أفضل من سيارة بطيئة دون مشاكل

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
مرسيدس: سيارة سريعة مع مشاكل موثوقية أفضل من سيارة بطيئة دون مشاكل

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم

فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
من قبل رونالد فوردينغ
فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟

تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟

ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل
شاهد المزيد