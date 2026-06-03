غادر هورنر منصبه كمدير لفريق ريد بُل العام الماضي، لكنه ارتبط مؤخرًا بعلامة السيارات الصينية BYD.

وتشير التوقعات إلى أن الشركة، التي تُعد من أكبر مصنعي السيارات الكهربائية والهجينة في العالم، تدرس دخول الفورمولا 1 باعتبارها الفريق الثاني عشر على شبكة الانطلاق، مع إمكانية تولي هورنر دورًا قياديًا في المشروع.

ومن الأسباب الرئيسية التي عززت هذه التكهنات ظهور هورنر إلى جانب ستيلا لي، نائبة رئيس BYD، خلال مهرجان كان السينمائي الشهر الماضي، قبل أن يقوم بزيارة مفاجئة إلى سباق الفورمولا إي في موناكو.

وتحدث هوبكنز إلى وسائل الإعلام مشيرًا إلى أنن هذه الشائعات باتت تستحق التعامل معها بجدية.

حيث قال: "تزداد هذه تزداد قوة يومًا بعد يوم. عندما سمعتها لأول مرة نظرت إلى التقويم وسألت نفسي: هل هي مزحة بمناسبة الأول من أبريل؟"

وأكمل: "لكن الحديث عنها بدأ يتزايد أكثر فأكثر. وإذا كان كريستيان قد علم بهذه الفرصة مبكرًا، فأنا متأكد من أنه كان من أوائل الأشخاص الذين طرقوا الباب".

وبحسب هوبكنز، لا تزال لدى هورنر أهداف يرغب في تحقيقها داخل الفورمولا 1.

حيث أضاف: "عمل كريستيان لم ينتهِ بعد. لا يزال شابًا ولم يحقق بعد كل الأهداف التي يسعى إليها".

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وكريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: Red Bull Content Pool

وتابع: "أعتقد أن ما يبحث عنه الآن هو امتلاك حصة في الفريق. لا أعرف ما إذا كان ذلك ممكنًا مع شركة ضخمة مثل BYD، لكن إذا كنت تبحث عن شخص يقود فريقًا، فلماذا لا يكون كريستيان؟".

وخلال الفترة الأخيرة ارتبط اسم هورنر أيضًا بفريق ألبين، لكن تقارير حديثة أشارت إلى أن هذا الاحتمال بات مستبعدًا بشكل متزايد.

ووفقًا للتقارير، فإن رينو المالكة لفريق ألبين لا تتحمس لفكرة دخول أي مجموعة استثمارية مرتبطة بـ هورنر كشريك في الفريق، ما يجعل خيار ألبين شبه مغلق.

ويتفق هوبكنز مع هذا الطرح، إذ قال: "عندما تنظر إلى بقية الفرق على شبكة الانطلاق، تبدو الصورة واضحة للغاية".

وأكمل: "ما لم يكن لورنس سترول يفكر في بيع الفريق، ولا توجد أي مؤشرات على ذلك، فإن أوضاع الفرق تبدو مستقرة وواضحة".

وأضاف: "إذا كان باب ألبين مغلقًا، فقد تكون BYD الخيار الحقيقي الوحيد المتبقي أمام هورنر".

واسترسل: "لا أعتقد أن كريستيان مهتم فقط بمنصب مدير الفريق بعد الآن، بل أعتقد أنه يطمح إلى ما هو أبعد من ذلك".

Fotoğraf: Getty Images

كما شدد هوبكنز على أن هورنر يبقى شخصية مهمة للغاية داخل الفورمولا 1.

حيث أشار إلى أن المنافسة الحادة التي جمعته بمدير فريق مرسيدس توتو وولف، خصوصًا خلال موسم 2021، كانت تُفهم بصورة مختلفة من الخارج، موضحًا أن العلاقة بين الرجلين كانت أفضل بكثير خلف الكواليس مما كان يُعتقد.

فقال: "كان الناس يرونهما يتجادلان، لكنهم لم يروا أنهما كانا يجلسان جنبًا إلى جنب في الطائرة في مساء اليوم نفسه، يشربان الشمبانيا ويضحكان".

وأكمل: "جزء كبير من ذلك كان من أجل الكاميرات. لكن بعض الجدل الذي نشأ في تلك الفترة ارتد أحيانًا ضد كريستيان".

واختتم: "أعتقد أنه سيعود إلى الفورمولا 1. ليس لدي أي شك في ذلك".