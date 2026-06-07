ورغم أن اهتمام بي واي دي بالفورمولا 1 يُنظر إليه داخل البادوك على أنه جاد وموثوق، فإن بعض الشخصيات البارزة في البطولة تشكك في إمكانية تنفيذ هذه الخطة بسبب غياب أية خلفية أو خبرة للشركة في رياضة المحركات.

وترى بعض المصادر أن اهتمام بي واي دي قد يكون لأغراض ترويجية بالدرجة الأولى، وأن بناء البنية التحتية والتنظيم اللازمين لدخول الفورمولا 1 عبر تأسيس فريق جديد قد يستغرق سنوات عديدة.

في المقابل، تشير آراء أخرى إلى أن الشركة تجري حاليًا عملية بحث ودراسة شاملة حول إمكانيات الدخول إلى البطولة.

وكانت ستيلا لي قد أكدت اهتمام الشركة بالفورمولا 1 خلال مقابلة مع وسائل إعلام صينية في وقت سابق من هذا العام، قبل أن توضح أسباب هذا الاهتمام في مقابلة حصرية مع PlanetF1.

حيث قالت لي: "الفورمولا 1 تتمحور حول الطاقة. العلاقة العاطفية التي تبنيها مع الناس وثقافتها أمر مثير للإعجاب للغاية".

وتابعت: "من منظور بي واي دي، نحن رواد في مجال التكنولوجيا. نحن نستكشف كل فرصة ممكنة لمعرفة كيف يمكن لتقنيات بي واي دي أن تساعد الاتحاد الدولي للسيارات أو الفرق الأخرى".

وأضافت: "هدفنا الثاني هو تعزيز حضور علامة بي واي دي التجارية هنا بشكل أكبر. هذا هو نطاق عملنا".

ويعتمد نموذج أعمال بي واي دي بشكل كبير على تقنيات السيارات الكهربائية والهجينة، ولذلك يبدو للوهلة الأولى أن توجه الاتحاد الدولي للسيارات نحو محركات أبسط وأكثر اعتمادًا على محركات الاحتراق الداخلي في المستقبل يتعارض مع رؤية الشركة.

ومن المعروف أن الاتحاد الدولي للسيارات يدرس إمكانية الانتقال إلى محركات "في8" أبسط بعد انتهاء حقبة محركات "في6" الهجينة الحالية، مع تقليص دور الأنظمة الكهربائية بشكل كبير.

وقد علقت لي على هذا الموضوع قائلة: "لم يتغير أي شيء حتى الآن. لذلك نحاول حاليًا فهم ما الذي يخططون له".

وأكملت: "الأمر لا يتعلق بالمحرك فقط. حتى إذا كنت تريد استخدام محرك احتراق داخلي، فأنت بحاجة إلى أفضل تقنيات المواد، وبي واي دي قوية جدًا في هذا المجال".

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن ستيلا لي اجتمعت أيضًا مع المدير السابق لفريق ريد بُل والرئيس التنفيذي السابق للفريق كريستيان هورنر في مدينة كان، حيث قالت لي عن هورنر: "نعم، إنه شخص رائع وصديق جيد".

ونظرًا إلى أن دخول بي واي دي إلى الفورمولا 1 قد لا يتحقق قبل عدة مواسم، فلا يزال من غير الواضح ما إذا كان هورنر سيبقى منتظرًا لهذه الفرصة طوال تلك الفترة.

ورغم أن بطولة الفورمولا إي الكهربائية بالكامل تبدو خيارًا أكثر منطقية بالنظر إلى مجال عمل الشركة، فإن التقارير تؤكد أن بي واي دي لا تقوم حاليًا بأية خطوات للانضمام إلى البطولة. إذ أكدت لي أن المناقشات مع إدارة الفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات ستستمر.

فقالت: "هذه المناقشات مثيرة للاهتمام لأنها تدور أيضًا حول المستقبل والتكنولوجيا. هم يدركون كذلك ما تستطيع بي واي دي تقديمه".

واختتمت: "ونحن أيضًا نحاول فهم ما الذي يثير اهتمامهم وكيف يمكنهم العمل مع بي واي دي. إنها مساحة تحقق المنفعة المتبادلة للطرفين".