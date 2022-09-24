بي ام دبليو: لا يوجد اهتمام بدخول الفورمولا واحد في الوقت الحالي

بعد الإنتهاء من قوانين المحرك المحدثة لموسم 2026، والتي ستشهد زيادة الطاقة الكهربائية وإلزام استخدام الوقود الحيوي، تجدد الاهتمام من المصنعين بدخول عالم الفورمولا واحد.

حيث أعلنت آودي الشهر الماضي أنها ستدخل البطولة كمصنع للمحركات بدءًا من 2026، بينما ما تزال العلامة الشقيقة ضمن مجموعة فولكسفاغن، بورشه، حريصة على خوض غمار الفئة الملكة كذلك بالرُغم من فشل محادثات شراكتها مع ريد بُل.

كما يُعتقد أيضاً أن هوندا تقيّم العودة إلى البطولة في 2026 بعد إنهاء مشاركتها المصنعية في البطولة العام الماضي ومحافظتها على الروابط التقنية مع ريد بُل.

وفي ظل وجود مرسيدس بالفعل في البطولة، قدوم آودي واهتمام بورشه، فإن ذلك يترك بي ام دبليو لتكون المصنع الألماني الكبير الوحيد المتبقي.

لكن بي ام دبليو أوضحت مؤخرًا أن الفورمولا واحد ليست ضمن خطهها في الوقت الحالي، حيث صرّح أندرياس روس رئيس قسم رياضة السيارات لديها أن الغياب عن الفورمولا واحد "لم يمثل مشكلة" كون الصانع الألماني لم يكن "مهتمًا من الأساس بالانضمام للبطولة في الوقت الحالي".

فقال: "أعتقد بأنه عليك أن تكون واقعيًا. فهنالك استثمار على مستوى كبير للغاية في الفورمولا واحد، ومن أجل أن تحصد ثماره، يتعين عليك أن تكون ناجحًا جدًا لفترة طويلة للغاية".

وأضاف: "لذلك نحن سعداء بمجموعة المشروعات الكبيرة التي لدينا حاليًا في رياضة السيارات".

وتابع: "نسير بالفعل نحو الانتقال الكامل إلى الطاقة الكهربائية، لذلك فإن مشروع ال ام دي اتش (لسيارات لومان النموذجية) يتماشى تمامًا مع ذلك الهدف، وليس فقط في 2026 عندما تسلك الفورمولا واحد ذات الطريق".

من جهته اعترف فرانك فان ميل المدير التنفيذي لدى بي ام دبليو ام موتورسبورت بالقيمة التسويقية والوصول الذي تحظى به الفورمولا واحد، لكنه أوضح بأن بي ام دبليو لا تقوم بمشاريع رياضة السيارات فقط للأسباب التسويقية.

فقال: "نسعى لاستخلاص أمور من السلسلة والتطور سويًا. لذلك فإن ال ام دي اتش أهم بكثير بالنسبة لنا من الفورمولا واحد، والتي هي بعيدة جدًا عن منتجاتنا في سلسلة ام، لكنها بعيدة أيضاً على صعيد الوقت في مسألة التوجه الكهربائي".