بيير غاسلي يخسر منصة تتويجه في موناكو بعد قرار محكمة الاستئناف
قضت المحكمة الدولية للاستئناف بأن عقوبتي بيير غاسلي في جائزة موناكو الكبرى، اللتين سبق إلغاؤهما، ستبقيان ساريتين.
بيير غاسلي، ألبين
الصورة من قبل: أليستير ستالي
خسر بيير غاسلي سائق ألبين في نهاية المطاف مركزه على منصة التتويج في جائزة موناكو الكبرى، بعدما قضت محكمة الاستئناف الدولية التابعة للاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بأن عقوبتيه بسبب تجاوز السرعة في خط الحظائر ستبقيان ساريتين.
كان غاسلي واحدًا من عدة سائقين تلقوا عقوبات بسبب تجاوز السرعة في خط الحظائر خلال السباق في الإمارة، لكن تبيّن أن قياسات خط الحظائر لم تكن دقيقة، مع وجود فارق قدره 77 سنتيمترًا بين أول حلقتين للتوقيت، وهو ما أدى إلى العدد غير المعتاد من العقوبات.
وفي حين خسر سائقون مثل أوسكار بياستري وجورج راسل مراكزهم بعدما نفذوا عقوباتهم خلال السباق، مع تنفيذ راسل للعقوبة بطريقة غير صحيحة، ما أدى إلى فرض عقوبة المرور عبر خط الحظائر على مرسيدس، أُضيفت العقوبتان اللتان تلقاهما غاسلي، ومدتهما خمس ثوانٍ لكل منهما، إلى زمنه في السباق، ليتراجع من المركز الثالث إلى الخامس. وسمح توقيت القرار لألبين بطلب حق إعادة النظر.
وقرر مراقبو السباق في فيا لاحقًا إلغاء العقوبتين في 12 يونيو، ما أعاد غاسلي إلى المركز الثالث. لكن هذا الخيار لم يكن متاحًا للسائقين الذين نفذوا عقوباتهم خلال السباق.
وتراجع إسحاق حجار سائق ريد بُل وأوسكار بياستري سائق مكلارين، بعدما هبطا من المركزين الثالث والرابع إلى الرابع والخامس على الترتيب. ولذلك استأنف الفريقان القرار أمام محكمة الاستئناف الدولية.
وقضت المحكمة يوم الجمعة بأن العقوبات ستبقى سارية، ليعود غاسلي إلى المركز الخامس، بينما يرث مواطنه إسحاق حجار المركز الثالث الذي احتفل به سائق ريد بُل بعد نهاية السباق.
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