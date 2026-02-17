بيير غاسلي: شغّلوا التلفاز عند الانطلاقة في أستراليا فقد تكون لحظة لا تُنسى

"أنصحكم بالجلوس أمام التلفاز في أستراليا، لأن هذه الانطلاقة قد تكون من اللحظات التي سيتذكرها الجميع".

لو لم يكن سيقف على خط الانطلاق بنفسه، لكان بيير غاسلي سيتابع بحماس انطلاقة الجولة الافتتاحية من موسم الفورمولا 1 في أستراليا.

هناك أسباب تدعو للاعتقاد بأن الفوضى قد تحدث عند انطفاء الأضواء في ملبورن، إذ أدخلت الفورمولا 1 لوائح جديدة للهيكل ووحدة الطاقة، وكلاهما قد يؤثر بشكل كبير على إجراءات الانطلاقة.

من ناحية المحرك، فإن إزالة نظام استعادة الطاقة الحرارية "ام جي يو-اتش" جعلت من الصعب على السيارات الوصول إلى نافذة التشغيل المثالية للشاحن التوربيني عند الانطلاق، وأصبح هذا الدور يعتمد على محرك الاحتراق الداخلي، حيث يضطر السائقون لرفع عدد دورات المحرك لفترة أطول قبل الانطلاق الفعلي. هذه العملية المعقدة قد تؤدي بسهولة إلى انطلاقة بطيئة أو حتى تفعيل نظام مانع التوقف.

ومن ناحية الهيكل، تساءل أوسكار بياستري عن احتمال استخدام الانسيابية النشطة قبل المنعطف الأول، قائلاً: "وجود 22 سيارة مع انخفاض كبير في الارتكازية يبدو وكأنه وصفة لكارثة".

ومن هنا جاء تعليق غاسلي، رغم أنه امتنع بحذر عن التوسع في تصريحه بأنها "قد تكون لحظة لا تُنسى"، وأضاف: "سنكتشف ذلك، لست متأكدًا تمامًا. لكن من المؤكد أنها ستكون أصعب مما كانت عليه في السابق".

ويرى سائق ألبين أن جميع فرق الفورمولا 1 ستتعلم كيفية تنفيذ انطلاقات صحيحة "خلال بضعة أسابيع أو أشهر".

فقال: "لكن في الوقت الحالي، وبعد أسبوعين فقط من التجارب، يمكننا أن نرى أن الأمر لن يكون سهلاً في أستراليا".

وتابع: "هذا جزء من قائمة طويلة من الأمور التي قد لا تكون سهلة. لذلك أعتقد أن الموثوقية والوصول إلى نهاية السباق سيكونان التحدي الأول والأولوية الأولى في أستراليا. ورغم بساطة الأمر، فإن هذه السيارات معقدة للغاية مقارنة بالجيل السابق".

وقد تمثل الحاجة إلى رفع عدد دورات المحرك لفترة طويلة من أجل انطلاقة مثالية مشكلة خاصة للمتأخرين على شبكة الانطلاق، لأن آخر السائقين الذين يصلون إلى خط الانطلاق قد لا يملكون الوقت الكافي قبل انطفاء الأضواء.

وعند سؤاله عما إذا كان المتأخرون قد يواجهون مشاكل وما إذا كانت الإجراءات قد تحتاج إلى تعديل قبل الجولة الافتتاحية، قال إستيبان أوكون: "أعتقد أنه سيكون من الجيد الإبقاء على الأمور كما هي. نحن نعمل على ذلك مع الفريق. من الواضح أن تأخر استجابة الشاحن التوربيني موضوع كبير، لكن علينا التكيف مع اللوائح. ولن يكون من الجيد أن تنتظر الفرق الثلاثة الأولى دقيقة و30 ثانية حتى تتوقف جميع السيارات ثم تدخل المنعطف الأول بإطارات باردة".