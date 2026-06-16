بييرو فيراري: فوز هاميلتون الأول مع فيراري قد يكون إشارة من القدر
اعتبر بييرو فيراري أن أول انتصار يحققه لويس هاميلتون مع فيراري، على الحلبة نفسها التي شهدت أول انتصار لمايكل شوماخر مع الفريق عام 1996، قد يكون "إشارة من القدر".
لويس هاميلتون، فيراري
الصورة من قبل: أليستير ستالي
أدلى بييرو فيراري، نجل مؤسس فيراري الأسطوري إنزو فيراري، بتصريحات لافتة عقب أول انتصار يحققه لويس هاميلتون مع الفريق الإيطالي في جائزة إسبانيا الكبرى.
واكتسب هذا الفوز في برشلونة أهمية رمزية كبيرة في عالم رياضة المحركات بسبب التشابه اللافت مع أول انتصار حققه مايكل شوماخر مع فيراري عام 1996.
فقد بدأ شوماخر مسيرته الناجحة مع فيراري بالفوز بسباق برشلونة تحت أمطار غزيرة عام 1996، وبعد 30 عامًا بالضبط، تمكن هاميلتون من تحقيق أول انتصار له مع الفريق الأحمر على الحلبة نفسها.
وأكد بييرو فيراري أنه لا يرى هذا التشابه مجرد مصادفة، قائلًا: "لا أعتبر تحقيق هاميلتون أول انتصار له مع فيراري في برشلونة، تمامًا مثل شوماخر، مجرد مصادفة".
وأضاف: "قد تكون هذه إشارة، وربما أملًا أيضًا، لمستقبلنا. عودة هاميلتون إلى هذا المستوى لا تفاجئني. كان من الواضح أنه لم يكن مرتاحًا مع سيارات التأثيرات الأرضية، كما أننا لم نتمكن من توفير سيارة تنافسية له ولا لشارل لوكلير".
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