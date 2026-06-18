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بييرو فيراري: الفوز بالسباقات لا يهمنا.. الهدف بطولة العالم

تحدث بييرو فيراري بنبرة متفائلة حول صراع لقب البطولة بعد فوز فيراري في جائزة إسبانيا الكبرى.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
لويس هاميلتون، فيراري

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: سام باجنال

أنهى فريق فيراري سلسلة طويلة من السباقات الخالية من الانتصارات، استمرت منذ جائزة المكسيك الكبرى 2024، وذلك بتحقيقه الفوز في جائزة إسبانيا الكبرى.

وجلب فريق مارانيللو حزمة تطوير كبيرة إلى برشلونة، وقد أبدى مدير الفريق فريدريك فاسور ثقة كبيرة بها، ما تُرجم إلى تحقيق لويس هاميلتون أول فوز له مع فيراري.

وخلال السباق، استفاد هاميلتون من التوقيت الدقيق لفترة سيارة الأمان الافتراضية، ما منعه من خسارة أي وقت خلال توقف الصيانة، وحافظ على صدارته.

ورغم ذلك، بدت وتيرة السائق البريطاني قوية جداً، خصوصاً أمام مرسيدس.

وعلى الرغم من أن سيارة فيراري "إس إف-26" لا تزال تبدو أقل من مرسيدس من حيث أداء المحرك، فإنها أصبحت الأفضل في المنعطفات متوسطة السرعة وإدارة الإطارات.

وشدد بييرو فيراري على أن الفريق يحتاج الآن إلى التركيز على أهداف أكبر.

حيث قال: "بطولة العالم؟ يجب أن نحاول ذلك. مجرد الفوز بالسباقات ليس جوهر فيراري".

وأضاف: "لا أستطيع القول أننا الفارق الفجوة خلف مرسيدس بشكل كامل، لكننا حققنا بالفعل تقدماً كبيراً في السباقات الأخيرة".

وتابع: "لا تزال هناك تحسينات يمكننا إدخالها على المحرك". 

واختتم: "من يدري، ربما يسمح لنا ذلك بمنافسة مرسيدس بشكل أقوى على كل الحلبات".

Watch: مراجعة سباق برشلونة | اف1 في أسبوع: أول فوز لهاميلتون مع فيراري وصراع مرسيدس الداخلي كنقطة تحول

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