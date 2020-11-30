بييترو فيتيبالدي يُعوّض غروجان في جائزة الصخير الكبرى

تعرّض غروجان سائق هاس لحروقٍ في يديه ضمن حادث مروّع في اللفّة الأولى من جائزة البحرين الكبرى، وهو ما تسبّب في نقله للمستشفى من أجل معالجته.

وبالرغم من أنّ غروجان يتّجه لمُغادرة المستشفى اليوم الثلاثاء، أكّد فريق هاس عدم قدرته على التسابق ضمن جائزة الصخير الكبرى نهاية الأسبوع الجاري.

نتيجة لذلك، سيتمّ استدعاء فيتيبالدي لتعويض غروجان.

وقال غونتر شتاينر مدير فرق هاس: "بعد أن تقرّر أنّ الأفضل لرومان هو التخلّف عن المشاركة في سباقٍ على الأقلّ، كان قرار الاستعانة ببييترو سهلًا".

وأضاف: "سيقود بييترو السيارة وهو متعوّدٌ علينا في ظلّ تواجده مع الفريق في الموسمين الماضيين كسائقٍ احتياطي".

ثمّ تابع: "ذلك الخيار الأنسب، ومن الواضح أنّ هذه فرصة جيّدة بالنسبة إليه. كان صبورًا ودائمًا متجهّزًا لهذه الفرصة، وقد حان ذلك".

واعترف البرازيلي بأنّ الظروف "ليست الأمثل" لتسجيل مشاركته الأولى، لكنّه شكر الفريق على إيمانه بي.

وقال حيال ذلك: "تواجدت كثيرًا مع الفريق هذا الموسم، سواءً على المسار أو ضمن حصص المحاكاة، لذا أنا متعوّدٌ على عمليّات الفريق ضمن عطلة نهاية الأسبوع".

وأضاف: "سيكون من الرائع تسجيل بداية مسيرتي في الفورمولا واحد. سأبذل كلّ ما في وسعي، وأتطلّع قدمًا لبدء التجارب الحرّة الأولى يوم الجمعة".