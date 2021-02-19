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بييترو فيتيبالدي يبقى سائقًا احتياطيًا لفريق هاس في الفورمولا واحد

أعلن فريق هاس أنّه سيُبقي على خدمات البرازيلي بييترو فيتيبالدي، الذي سجّل مشاركته الأولى في الفورمولا واحد بديلًا عن رومان غروجان المصاب في آخر جولتين من موسم 2020، سائقًا احتياطيًا لهذا الموسم.

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بييترو فيتيبالدي يبقى سائقًا احتياطيًا لفريق هاس في الفورمولا واحد

استُدعي فيتيبالدي للقيادة لصالح فريق هاس في الصخير وأبوظبي ديسمبر الماضي إثر الحادث المروّع الذي تعرّض له غروجان في جائزة البحرين الكبرى.

وحلّ البرازيلي في المركزين الـ 17 والـ 19 على التوالي في السباقين، وكان حريصًا على الإبقاء على روابط مقرّبة في الفورمولا واحد إلى جانب التزاماته التسابقيّة الأخرى.

وبحديثه عن تمديد بقائه مع هاس، قال فيتيبالدي: "أنا سعيدٌ جدًا بالقدرة على المواصلة لعامٍ ثالث مع فريق هاس للفورمولا واحد".

وأضاف: "أنا ممتنٌ لجين هاس وغونتر شتاينر لهذه الفرصة مرّة أخرى. عملت مع المهندسين لعامين الآن وأشعر بأنّها عائلة كبيرة في هاس. إنّه لمن دواعي سروري أن أكون قادرًا على مواصلة العمل مع الفريق".

وأكمل: "ساعدتني القيادة في العامين الماضيين على كسب المزيد من الخبرة، أنا متأكّدٌ من أنّ ذلك سيُساعدني على أن أكون قادرًا على المساهمة أكثر مع الفريق نتيجة لذلك".

واختتم بالقول: "أتطلّع قدمًا للموسم الجديد وأنا متحمّسٌ جدًا لمواصلة علاقتي مع هاس والتواجد معهم مجدّدًا في البحرين".

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