بيولا: نقاط الاختلاف الأساسيّة بين سيارتَي فيراري 2019 و2020

باستخدام سيارة فيراري "اس.اف90" التي حقّقت ثلاثة انتصارات في 2019 واعتبارها معيارًا للمقارنة، تسمح رسومات جورجيو بيولا بإجراء مقارنة للسيارة الجديدة، حيث سنتطرّق إلى الاختلافات بينهما في هذا التقرير.

يستخدم الأنف حلّ ستارٍ مشابهٍ للتصميم الذي شرعت فيراري في استخدامه خلال جائزة سنغافورة الكبرى الموسم الماضي، حيث أُدخلت التعديلات على حافة الأنف من أجل تحسين أدائه. تمّ تقديم موقع شفرات التوجيه إلى الأمام أكثر وجعلها معقّدة أكثر من الموسم المنقضي، إذ باتت تتضمّن سبعة مكوّنات معلّقة أسفل الأنف والهيكل الآن. أجرى الفريق إعادة تصميم لإطاراته مع شريكه "أو.زد" وباتت تتضمّن أعمدة أطول نتيجة تقليص قطر البرغي الأوسط. سيسمح ذلك بعبور المزيد من الهواء من قناة تهوية المكابح وعبر واجهة الإطار، وهي تقنيّة حبّذتها فرقٌ أخرى بالنظر إلى حظر المحاور النافخة العام الماضي. أوكل الفريق عناية لإعادة تصميم الألواح الجانبيّة من أجل بلوغ أقصى قدرٍ من التيارات الهوائيّة المتوجّهة إلى جانبَي السيارة والفتحتَين، حيث فُصل القسم الأمامي إلى ثلاثة أجزاء وبات أطول من العام الماضي. كما أضاف الفريق حلًا يتمثّل في قوسَين، حيث أضاف قوسًا آخر أنحف في مقدّمة الألواح وآخر أثخن في آخرها. حافظ الفريق على حلّه المبتكر لتصميم جانب السيارة الذي أطلقه في 2017، والذي يتمثّل في تقديم وخفض هيكل التصادم الجانبيّ، لكنّه قام بتطويره. إذ استلهمت فيراري من غريمتها ريد بُل في هذا الصعيد، من خلال إضافة قسمَين مُجنّحين إن صحّ التعبير في الأعلى وأمام فتحة التبريد الأساسيّة ما يسمح بجعل الفتحة أصغر بكثير، بينما يُحافظ التصميم على أغراضه الانسيابيّة. وسمحت هذه التغييرات بتحقيق مكاسب انسيابيّة من تصميم المرايا، حيث تعمل دعامتاها كموجّهات هواء. بقيت علبة التهوية العلويّة ضيّقة ومثلّثة الشكل، وهي ميزة سمحت للمصمّمين بتركيب "قرنين" على جانبَيها. ويعمل كلٌ منهما على تحسين الهواء المتّجه إلى الجناح الخلفيّ. ولا يُعدّ هذا بالتصميم المبتكر، لكن أُعيد تأويله وفق القوانين الجاري العمل بها. وكانت مكلارين قد استخدمت تصميمًا مشابهًا في 2015، قبل أن تنسخه الفرق الأخرى. بات غطاء المحرّك أنحف بشكلٍ كبيرٍ جدًا وبات يتّبع خطًا منخفضًا أكثر نتيجة العمل الذي قام به قسم المحرّكات لإعادة توضيب وحدة الطاقة وملحقاتها. يمتدّ ذلك حتّى جانبَي السيارة كذلك، حيث أصبحا أنحف بكثير. قدّم الفريق علبة تروس جديدة بالكامل لها نفس الحجم، لكنّها أنحف وتسمح بالحصول على هيكلٍ خارجي خلفي ضيّق ما يُعزّز تدفّق الهواء عند منطقة رأس الزجاجة. لا يُعدّ تصميم جناح "تي" الجديدة مراجعة دراماتيكيّة لتصميم العام الماضي، لكنّه يتضمّن بعض الأفكار الجديدة بالمقارنة مع سيارة "اس.اف90". وحافظ الفريق على دعامتَين للجناح الخلفيّ، وكذلك الحال بالنسبة لأنبوب التصريف الوحيد، بالرغم من أنّه بوسع الفريق الانتقال إلى تصميم الأنبوبَين في مرحلة لاحقة. تمّ تحسين تصميم الصفيحتَين الجانبيّتين للجناح الخلفيّ لموسم 2020،حيث اعتنى الفريق بعدد وتصميم الأشرطة المتموضعة في القسم الأعرض. ومثل المعتاد يُمكننا توقّع رؤية عددٍ من تصاميم الأجنحة الخلفيّة بناءً على متطلّبات كلّ حلبة.