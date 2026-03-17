فورمولا 1 جائزة الصين الكبرى

بينوتو ينتقد أسلوب العمل في فريقه السابق فيراري

انتقد ماتيا بينوتو، الذي بدأ مهامه الجديدة مع آودي، بعض أوجه القصور في طريقة العمل داخل فريقه السابق فيراري.

ماتيا بينوتو، الرئيس التنفيذي لفريق أودي

ماتيا بينوتو، الرئيس التنفيذي لفريق أودي

بعد مسيرة امتدت لنحو 28 عامًا في مارانيللو، فتح ماتيا بينوتو فصلًا جديدًا مع مشروع آودي، حيث يشارك في إعادة هيكلة فريق ساوبر. وأشار إلى أن الفريق بدأ بشكل جيد عمومًا، معتبرًا أن تسجيل السائق الشاب غابرييل بورتوليتو للنقاط يُعد دليلًا واضحًا على التقدم.

وخلال حديثه لوسائل الإعلام عن وضع الفريق، أوضح بينوتو أن دوره في آودي يختلف عن دوره السابق في فيراري.

حيث قال: "لا أستطيع القول إن دوري هنا أكثر صعوبة، لكنه مختلف تمامًا من حيث الأساس".

كما أشار إلى اختلاف ثقافة العمل بين الفريقين، قائلًا: "في فيراري، لم يكن هناك ما يمكن تسميته بعملية واضحة، كان كل شيء يعتمد تقريبًا على التجربة والخطأ. لم تكن هناك حاجة حقيقية لخطة لتحقيق الأهداف".

وأضاف: "هنا، توجد ثقافة أقرب إلى الأسلوب الألماني والسويسري. حيث تأتي الخطة أولًا. لا يتم اتخاذ أية خطوة دون وجود خطة".

وتأتي هذه التصريحات في وقت يتساءل فيه عالم الفورمولا 1 عن كيفية رد فيراري على هذه الانتقادات، خاصة أن كلمات بينوتو أثارت جدلًا واسعًا حول مستقبل الفريق وفرصه في العودة إلى القمة.

ورغم تاريخه العريق، عانى فريق فيراري في السنوات الأخيرة من صعوبة في تحقيق أداء تنافسي، وسيكون من المثير متابعة كيفية تعامله مع النهج الأكثر تنظيمًا وانضباطًا الذي تتبعه الفرق المنافسة في الفترة المقبلة.

 

