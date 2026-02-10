بينوتو يلقي الضوء على موضوع يتم تجاهله: قوانين الوقود
سلّط ماتيا بينوتو الضوء على أهمية استخدام الوقود الصحيح في سيارات موسم 2026.
ماتيا بينوتو، الرئيس التنفيذي لفريق أودي
الصورة من قبل: أودي
بينما تركز الفرق والمصنّعون على الثورة التقنية الكبرى المنتظرة قبل موسم الفورمولا 1 لعام 2026، هناك عنصر آخر غالباً ما يتم تجاهله رغم أهميته البالغة: الوقود.
جميع الفرق التي تستخدم محركات مرسيدس تعمل مع بتروناس، في حين تحصل الفرق التي تستخدم وحدات طاقة فيراري على دعم من شِل.
وتواصل ريد بُل وريسينغ بولز التعاون مع إكسون موبيل؛ أما أستون مارتن/هوندا فتستخدم أرامكو، بينما تعتمد آودي على كاسترول.
وقد تلعب هذه الشراكات بين الوقود والمحركات على شبكة انطلاق 2026 دوراً حاسماً من حيث الأداء.
الشخص الذي لفت الانتباه إلى هذه القضية كان ماتيا بينوتو، رئيس مشروع آودي في الفورمولا 1.
ففي مقابلة ضمن بودكاست "Terruzzi Racconta" مع مدير فريق فيراري السابق والصحفي جورجيو تيروتزي، كشف عن تأثير جودة الوقود على الأداء بأرقام لافتة.
حيث أكد بينوتو أن تأثير أنواع الوقود المختلفة على زمن اللفة يمكن أن يكون أكبر بكثير مما يُعتقد عادة.
فقال: "للوقود تأثير مباشر على أداء المحرك. يمكن أن يبلغ الفرق بين الوقود الجيد والوقود السيئ من 10 إلى 15 كيلوواط، أي ما يقارب 15 حصاناً".
وأكمل: "من حيث زمن اللفة، قد يصل هذا الفارق إلى 0.4 أو 0.5 ثانية. نحن لا نتحدث هنا عن مكاسب هامشية أو بضعة أجزاء من الألف من الثانية".
وأردف: "إذا قام فريق ما باختيار خاطئ تماماً أو فشل في تطوير وقوده بشكل صحيح، فقد يخسر 0.4 ثانية كاملة فقط بسبب الوقود!".
