بينوتو يعتذر على وصف تسونودا "بالتسونامي"

على ضوء الجدل الذي تسبب به تسونودا في سباق جائزة هولندا الكبرى، حين توقفت سيارته ألفا تاوري لفترة قصيرة على المسار، ومن ثم أعادها لمنصة الصيانة قبل أن ينسحب مجدداً، أدلى بينوتو ببعض التعليقات على الياباني اليافع.

وضمن مقابلة مع مجلة "غازيتا ديلو سبورت"، تكلم بينوتو عن تسونودا ليصفه بالـ "تسونامي" بسبب الطريقة التي يتسبب بها على الدوام بالحوادث والمشاكل.

لكن كلمات بينوتو لم ترُق للياباني، حيث ما زالت ذكريات التسونامي الذي قتل ما يقارب 16.000 نسمة في 2011، ودمّر قسماً من البلاد.

وضمن معرض كلامه على هامش جائزة إيطاليا الكبرى، وبعد أن علم باستياء تسونودا من تلك التعليقات، لم يتردد بينوتو في الاعتذار.

فقال: "بالتأكيد عليّ الاعتذار. لقد كان من الخطأ استعمال تلك الكلمة. لم يكن في نيّتي استعمالها بأي شكل خاطئ، أنا قريبٌ للغاية من الضحايا وذلك أمر أدركه صدقاً".

وأردف: "أعتقد أن تسونودا سائق رائع، إنه شخص رائع. تجمعنا علاقة طيبة. نحن نناديه بكلمات تُشير إلى مزاح لطيف، لكنها كانت مزحة سيئة هذه المرة".

ماتيا بينوتو، مدير فريق فيراري تصوير: صور موتورسبورت

انسحاب تسونودا من مجريات جولة المجر تسبب ببعض الجدل حيث ظهرت نظريات المؤامرة على قنوات التواصل الاجتماعي لتتهمه بإيقاف السيارة عمداً على المسار والتسبب بتطبيق نظام سيارة الأمان الافتراضية الأمر الذي صب لمصلحة ماكس فيرستابن حيث فاز بالسباق.

لكن فريق ألفا تاوري نفى بشدة هذه التكهنات وأصدر بياناً خاصاً بذلك ومدافعاً عن هانا شميتز مديرة استراتيجيات فريق ريد بُل.

وتعليقاً على هذه النظريات، قال فرانز توست مدير الفريق: "لم يكن لدينا أي تواصل مع فريق ريد بُل خلال السباق".

وأكمل: "لم يكن ماكس أو ريد بُل لحاجة لمساعدتنا. هم يفوزون بأنفسهم، ونحن بحاجة لأية نقطة ممكنة كفريق".

واختتم: "لذا، لم يكن أي من ذلك مخططاً، لأن يوكي كان في موقع جيد لتسجيل النقاط".

يوكي تسونودا، ألفا تاوري تصوير: ريد بُل