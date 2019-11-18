فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
26 سبتمبر
-
29 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
10 أكتوبر
-
13 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
24 أكتوبر
-
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
01 نوفمبر
-
03 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
28 نوفمبر
-
01 ديسمبر
الحدث التالي خلال
5 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / جائزة البرازيل الكبرى / أخبار عاجلة

بينوتو يصف الحادث بين فيتيل ولوكلير بأنّه "حركة سخيفة"

المشاركات
التعليقات
بينوتو يصف الحادث بين فيتيل ولوكلير بأنّه "حركة سخيفة"
18-11-2019

وصف مدير فريق فيراري ماتيا بينوتو الحادث الذي جمع بين سائقيه سيباستيان فيتيل وشارل لوكلير خلال سباق جائزة البرازيل الكبرى بـأنّه "حركة سخيفة" وسيتم التعامل معها في مقرّ الفريق.

تمكّن لوكلير من تجاوز فيتيل عند المنعطف الأوّل في المراحل الأخيرة من عمر سباق البرازيل ليحتكّ الثنائي ببعضهما البعض بالاقتراب من المنعطف الرابع عندما حاول فيتيل استرجاع مركزه من الخطّ الخارجي.

وعلى الرغم من تحرك الألماني صوب زميله ليحدث الاحتكاك، لم تتم معاقبة أيّ من السائقَين حيث اعتبر مراقبو السباق بأنّه لا أحد يتحمّل المسؤولية كاملةً.

واعترف بينوتو بأنّ مراجعة فريقه لما حدث لن تحوم حول توجيه الاتهامات أو معاقبة أيّ من السائقَين.

"المسألة ليست تغريمهما أو لوم أحدهما" قال بينوتو، مضيفاً: "أعتقد بأنّه كانت لهما حريّة التنافس. وهما يعلمان ذلك".

وأكمل: "السبب وراء ذلك هو أنّنا ضمنّا المركز الثاني في بطولة الصانعين وكانا يتنافسان في أجل مركزيهما في بطولة السائقين".

وتابع: "حريّة التنافس لا تعني القيام بحركات سخيفة، خاصةً بين زميلين في نفس الفريق، وبين سيارتَي فيراري. بالنسبة لي، ما حصل اليوم كان ببساطة حركة سخيفة".

اقرأ أيضاً:

وعندما سُئِل من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن رأيه في الحادث، صرّح بينوتو بأنّه لن يتمّ التعامل مع المسألة قبل العودة إلى مقرّ الفريق في مارانيللو الأسبوع القادم.

وقال في هذا الصدد: "لم أراجع ما حصل بعد. لا أريد القيام بذلك اليوم. أعتقد بأنّك قد تخرج باستنتاجات خاطئة إن قمت بذلك في لحظة انفعال".

وأردف: "خضت محادثة معهما ولا أريد الحكم الآن، سيكون هناك وقتٌ للقيام بكلّ ذلك معاً. سيكون هناك وقتٌ لتحليل ذلك، سنحصل على الوقت للنظر في الفيديو والبيانات".

واستدرك: "مهما كان الحكم، الأهمّ هو أنّنا مستاؤون ونعتذر للفريق".

واستطرد: "أعتقد بأنّ على السائقَين الشعور بالأسف تجاه الفريق، لأنّه كان احتكاكاً طفيفاً جداً لكن العواقب كانت وخيمة. يجب علينا تفادي تلك الأخطاء السخيفة من أجل الفريق نفسه".

اقرأ أيضاً:

هذه ليست المرّة الأولى التي نرى فيها لحظات توتّر بين فيتيل والوافد الجديد على فيراري في 2019 لوكلير هذا الموسم، بالرغم من أنّ ذلك كان يعود بالأساس لاستخدام فيراري لأوامر الفريق عوضاً عن وقوع احتكاك سابق بينهما.

وانتقلت فيراري من توجيه الأوامر لسائقَيها إلى منحهما حرية التسابق، وهو قرار ليس بينوتو نادماً عليه.

وقال بخصوص ذلك: "عندما حاولنا إدارة السائقَين هذا الموسم تعرضنا للعديد من الانتقادات".

واسترسل: "منحهما حرية التنافس لا يعني بأنّنا لن نتعرض للانتقادات لأنّهما يملكان حرية التنافس".

واختتم: "هناك دائماً سبب وراء قراراتنا واليوم كان من الصائب تركهما يتنافسان".

المقال التالي
غاسلي: لا أجد الكلمات للتعبير عن شعوري

المقال السابق

غاسلي: لا أجد الكلمات للتعبير عن شعوري

المقال التالي

ريد بُل: إرسال خبيرة الاستراتيجيات لمنصة التتويج جائزة على "قرارها الشجاع" في البرازيل

ريد بُل: إرسال خبيرة الاستراتيجيات لمنصة التتويج جائزة على "قرارها الشجاع" في البرازيل
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة البرازيل الكبرى

منصة السباق

جائزة أبوظبي الكبرى

جائزة أبوظبي الكبرى

٢٨ نوفمبر - ١ ديسمبر
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيراري "عادلت تقريبًا" أداء ريد بُل في المنعطفات للمرّة الأولى

2
فورمولا 1

بينوتو: فيراري "محظوظة" لتصادم فيتيل ولوكلير هذا الموسم

3
فورمولا 1

ريد بُل أوّل فريق يكمل وقفة صيانة في بيئة منعدمة الجاذبية

4
فورمولا 1

بينوتو يصف الحادث بين فيتيل ولوكلير بأنّه "حركة سخيفة"

أحدث ملفات الفيديو

مقالب هاميلتون بالمعجبين في البرازيل 02:32
فورمولا 1

مقالب هاميلتون بالمعجبين في البرازيل

لفة افتراضية على حلبة إنترلاغوس في لعبة الفورمولا واحد 2019 01:20
فورمولا 1

لفة افتراضية على حلبة إنترلاغوس في لعبة الفورمولا واحد 2019

خُلاصة قوانين 2021 في الفورمولا واحد 09:42
فورمولا 1

خُلاصة قوانين 2021 في الفورمولا واحد

نيكو روزبرغ يشرح قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021 05:38
فورمولا 1

نيكو روزبرغ يشرح قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021

احتفال لويس هاميلتون بأول لقب له في الفورمولا واحد 02:59
فورمولا 1

احتفال لويس هاميلتون بأول لقب له في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

"فيا" تزيد جهودها لمنع خرق قوانين تدفّق الوقود في الفورمولا واحد
F1

"فيا" تزيد جهودها لمنع خرق قوانين تدفّق الوقود في الفورمولا واحد

هاميلتون: تقدّم هوندا يؤسس لمعركة ثلاثية على اللقب في 2020
F1

هاميلتون: تقدّم هوندا يؤسس لمعركة ثلاثية على اللقب في 2020

ريد بُل أوّل فريق يكمل وقفة صيانة في بيئة منعدمة الجاذبية
F1

ريد بُل أوّل فريق يكمل وقفة صيانة في بيئة منعدمة الجاذبية

فيراري بحاجة لتوضيح ما هو "سخيف" في صراع فيتيل ولوكلير
F1

فيراري بحاجة لتوضيح ما هو "سخيف" في صراع فيتيل ولوكلير

مستويات الارتكازية لعبت دوراً بتحسين أداء ريد بُل في البرازيل
F1

مستويات الارتكازية لعبت دوراً بتحسين أداء ريد بُل في البرازيل

جدول

فورمولا 1
تذاكر
مقدمة من قبل
٢٨ نوفمبر
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.