بينوتو يصف الحادث بين فيتيل ولوكلير بأنّه "حركة سخيفة"

تمكّن لوكلير من تجاوز فيتيل عند المنعطف الأوّل في المراحل الأخيرة من عمر سباق البرازيل ليحتكّ الثنائي ببعضهما البعض بالاقتراب من المنعطف الرابع عندما حاول فيتيل استرجاع مركزه من الخطّ الخارجي.

وعلى الرغم من تحرك الألماني صوب زميله ليحدث الاحتكاك، لم تتم معاقبة أيّ من السائقَين حيث اعتبر مراقبو السباق بأنّه لا أحد يتحمّل المسؤولية كاملةً.

واعترف بينوتو بأنّ مراجعة فريقه لما حدث لن تحوم حول توجيه الاتهامات أو معاقبة أيّ من السائقَين.

"المسألة ليست تغريمهما أو لوم أحدهما" قال بينوتو، مضيفاً: "أعتقد بأنّه كانت لهما حريّة التنافس. وهما يعلمان ذلك".

وأكمل: "السبب وراء ذلك هو أنّنا ضمنّا المركز الثاني في بطولة الصانعين وكانا يتنافسان في أجل مركزيهما في بطولة السائقين".

وتابع: "حريّة التنافس لا تعني القيام بحركات سخيفة، خاصةً بين زميلين في نفس الفريق، وبين سيارتَي فيراري. بالنسبة لي، ما حصل اليوم كان ببساطة حركة سخيفة".

وعندما سُئِل من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن رأيه في الحادث، صرّح بينوتو بأنّه لن يتمّ التعامل مع المسألة قبل العودة إلى مقرّ الفريق في مارانيللو الأسبوع القادم.

وقال في هذا الصدد: "لم أراجع ما حصل بعد. لا أريد القيام بذلك اليوم. أعتقد بأنّك قد تخرج باستنتاجات خاطئة إن قمت بذلك في لحظة انفعال".

وأردف: "خضت محادثة معهما ولا أريد الحكم الآن، سيكون هناك وقتٌ للقيام بكلّ ذلك معاً. سيكون هناك وقتٌ لتحليل ذلك، سنحصل على الوقت للنظر في الفيديو والبيانات".

واستدرك: "مهما كان الحكم، الأهمّ هو أنّنا مستاؤون ونعتذر للفريق".

واستطرد: "أعتقد بأنّ على السائقَين الشعور بالأسف تجاه الفريق، لأنّه كان احتكاكاً طفيفاً جداً لكن العواقب كانت وخيمة. يجب علينا تفادي تلك الأخطاء السخيفة من أجل الفريق نفسه".

هذه ليست المرّة الأولى التي نرى فيها لحظات توتّر بين فيتيل والوافد الجديد على فيراري في 2019 لوكلير هذا الموسم، بالرغم من أنّ ذلك كان يعود بالأساس لاستخدام فيراري لأوامر الفريق عوضاً عن وقوع احتكاك سابق بينهما.

وانتقلت فيراري من توجيه الأوامر لسائقَيها إلى منحهما حرية التسابق، وهو قرار ليس بينوتو نادماً عليه.

وقال بخصوص ذلك: "عندما حاولنا إدارة السائقَين هذا الموسم تعرضنا للعديد من الانتقادات".

واسترسل: "منحهما حرية التنافس لا يعني بأنّنا لن نتعرض للانتقادات لأنّهما يملكان حرية التنافس".

واختتم: "هناك دائماً سبب وراء قراراتنا واليوم كان من الصائب تركهما يتنافسان".