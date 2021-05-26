بينوتو يُشيد بلوكلير على ظهوره في مراسم منصّة التتويج في موناكو

عانى لوكلير من خيبة أملٍ ضخمة يوم الأحد الماضي عندما تسبّب عطلٌ في محور عمود الدفع الأيسر على سيارته أثناء لفّته الاستطلاعيّة في عدم مشاركته في السباق الذي كان سينطلق فيه أوّلًا.

لكن عوضًا عن استغلال الوضع الصعب كعذرٍ للمغادرة مبكّرًا، بقي لوكلير مع فيراري لمشاهدة السباق وانضمّ إلى طاقم الفريق على منصّة التتويج للاحتفال بحلول زميله ساينز خلف الفائز ماكس فيرشتابن.

واعتقد بينوتو أنّ سلوك لوكلير مهمٌ عبر إظهار مدى قوّة روح الفريق في مارانيللو بعد موسم 2020 الصعب.

وقال الإيطالي: "أعتقد بأنّه من الإيجابيّ للغاية رؤية شارل أسفل منصّة التتويج. أعتقد بأنّ ذلك أظهر وجوده هناك للاحتفال مع كارلوس والفريق كذلك".

وأضاف: "أعتقد بأنّ ذلك إيجابيٌ جدًا، لأنّه يُظهر روح الفريق التي لدينا في الوقت الحاضر. نؤمن جميعًا بمشروعنا ونحن مقتنعون بالكامل بأنّنا سنصبح أقوى وأقوى في المستقبل".

وبالرغم من تضييع فيراري لفرصة كبيرة في موناكو نتيجة عدم انطلاق لوكلير، قال الفريق أنّ هناك العديد من الأسباب التي تدعو للتفاؤل حيال نتيجة الجولة.

وقال بينوتو: "أعتقد بأنّ هناك الكثير من الإيجابيّات في المجمل من عطلة نهاية الأسبوع، كان هذا الأداء القويّ الأوّل للسيارة هنا".

وأكمل: "كان أداؤها جيّدًا منذ يوم الخميس وفي جميع الحصص، أعتقد بأنّ ذلك إيجابيٌ بالتأكيد بالنظر إلى أين كنا في الماضي".

وأردف: "يُظهر ذلك أنّ السيارة والفريق تطوّرا في الوجهة الصحيحة. كما أنّ ذلك إيجابيٌ جدًا بالنسبة لكارلوس عبر تحقيقه لمنصّة تتويجه الأولى مع فيراري".

وواصل شرحه بالقول: "يقوم كارلوس بعملٍ جيّدٍ جدًا منذ بداية الموسم، اندمج بشكلٍ رائع مع الفريق وبات يتحلّى بالثقة داخل السيارة، أعتقد بأنّه يستحق منصّة تتويجه الأولى معنا. أنا متأكّدٌ من أنّها لن تكون الأخيرة وسيحصد المزيد في المستقبل".

ومثّل مركز ساينز الثاني في موناكو منصّة تتويجه الأولى مع فيراري والثانية فقط في مسيرته بعد تصنيفه ثالثًا في جائزة البرازيل الكبرى 2019 إثر عقوبة لويس هاميلتون بعد السباق.