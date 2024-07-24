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بينوتو يسعى لجلب بعض الأسماء من فيراري إلى آودي

أعلنت آودي هذا الأسبوع بأن ماتيا بينوتو المدير السابق لفريق فيراري هو من سيترأس مشروعها في بطولة العالم للفورمولا 1.

ماتيا بينوتو

ماتيا بينوتو

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

وفقًا لم تداولته آخر الأخبار، فإن ماتيا بينوتو المدير الجديد لمشروع آودي في الفورمولا 1 يرغب بجلب بعض الأسماء التي عملت في فيراري لتدعيم صفوف العلامة الألمانية.

ترك ماتيا بينوتو صفوف فيراري قبل موسم 2023، ليبدأ بعد ذلك بتقييم العروض التي تلقاها ضمن عالم رياضة السيارات.

وقد استقر الإيطالي في النهاية على قبول عرض آودي، حيث سيترأس الآن مشروع الشركة الألمانية في الفورمولا 1، كما سيُدير الهيكل التقني للفريق، في دور مشابه لما قامه به خلال فترته الأخيرة مع فيراري.

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والآن يسعى بينوتو لتدعيم هيكله الخاص داخل آودي، إذ وفقًا لآخر التكهنات فإنه يرغب بجلب بعض الأشخاص من فيراري للعمل مع العلامة الألمانية.

هذا ووفقًا لتقرير من صحيفة فورمولا أونو، فإن إنريكو غوالتييري رئيس قسم وحدات الطاقة لدى فيراري هو أحد أهداف بينوتو وأول من قدم له عرضًا من أجل الانضمام إلى آودي.

ولكن لن يكون ذلك هو الهدف الوحيد، إذ أنه وفي ظل السنوات العديدة التي أمضاها بينوتو بين أروقة فيراري، فإنه يعلم جيدًا المواهب الهامة داخل القلعة الحمراء وبالتأكيد يسعى لجذب هذه الأسماء.

على الجانب الآخر، فإن هنالك شائعات كذلك بأن مايك كراك مدير فريق أستون مارتن قد ينتقل قريبًا إلى صفوف آودي.

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