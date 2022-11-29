بينوتو يستقيل من منصبه كمدير لفريق فيراري في الفورمولا واحد

بعد أسابيع من التكهنات حيال مستقبله، أصدرت فيراري بياناً أكدت فيه أنها قبلت استقالة بينوتو وقراره بالرحيل.

وأشار البيان إلى أنه سيبقى ضمن منصبه حتى نهاية العام، وذلك تزامناً مع السعي لإيجاد البديل.

حيث قال بينوتو: "بكل أسف، قررت إنهاء عملي مع فيراري. أنا أترك الشركة التي أحبها، والتي كنت جزءاً منها طوال 28 عاماً".

وأكمل: "لقد قدمت كل ما بوسعي لتحقيق الأهداف الموضوعة. أترك الفريق موحداً وعلى طريقه للتقدم".

وأكمل: "فريق قوي وجاهز، أنا واثق من ذلك، على طريق تحقيق أعلى الأهداف. أتمنى لهم المستقبل الأفضل".

وأردف: "أعتقد أنه من الصحيح أخذ هذه الخطوة في مثل هذا الوقت، بالرغم من صعوبة اتخاذ مثل هذا القرار بالنسبة لي".

وأضاف: "أود توجيه الشكر إلى جميع الأشخاص الذين تشاركت معهم هذه الرحلة بكل صعوباتها، لكنها حملت كذلك الكثير من الرضى والارتياح".

وتأتي خطوة اعتزال بينوتو بعد موسم شهد الكثير من التقلبات لفريق فيراري الذي بدا أنه المرشح الأول للقب خلال السباقات الأولى للموسم، قبل أن يخسر مكانته لصالح ريد بُل التي حسمت اللقبَين لصالحها مع ماكس فيرستابن.

وتصاعدت الشائعات حيال مستقبل بينوتو قبل سباق أبوظبي الختامي، حيث برز اسم فريدريك فاسور مدير فريق ألفا روميو كبديل محتمل.

لكن العلامة الحمراء أصدرت بياناً نفت فيه هذه التكهنات.

ويبدو أن بينوتو شعر بعدم حصوله على الدعم الكامل من جون إيلكان رئيس فيراري وبينيديتو فينيا المدير التنفيذي، بالرغم من تحقيق الفريق لمركزي الوصافة، بالتالي قدم استقالته وتم قبولها.

وأصدر فينيا بياناً شكره على جهوده والفترة التي أمضاها مع فيراري.

فقال: "أود توجيه الشكر إلى ماتيا على مساهماته الكثيرة طوال 28 عاماً مع فيراري، وبشكل خاص على قيادته للفريق نحو موقع تنافسي خلال الموسم المنصرم".

وأكمل: "نتيجة لذلك، نحن ضمن موقع قوي ومستعدون لخوض التحدي، من أجل متابعينا الرائعين في جميع أنحاء العالم، بهدف الفوز باللقب الأغلى في عالم رياضة السيارات".

واختتم: "الجميع هنا في السكوديريا وضمن مجتمع فيراري كذلك، يتمنون الأفضل لـ ماتيا في المستقبل".