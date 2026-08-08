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بينوتو يردّ على شائعات ساينز وبياسـتري: "نحن سعداء بتشكيلتنا الحالية"

نفى ماتيا بينوتو مدير فريق آودي، الشائعات التي تربط كارلوس ساينز وأوسكار بياستري بالفريق.

ليديا مي خلدون يونس
منشور:
ماتيا بينوتو، الرئيس التنفيذي لفريق أودي

ماتيا بينوتو، الرئيس التنفيذي لفريق أودي

الصورة من قبل: مايكل بوتس

أجرى كارلوس ساينز محادثات جادة مع آودي في عام 2024، عندما كانت فيراري تبحث عن مقعد جديد للسائق الإسباني بعد تعاقدها مع بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون

لكن، انضم السائق الإسباني في نهاية المطاف إلى ويليامز لموسم 2025، وحقق منصتي تتويج في موسمه الأول مع الفريق الذي يتخذ من غروف مقرًا له. 

إلا أن أداء ويليامز تراجع في عام 2026. ومع معاناة ويليامز من مشاكل كبيرة تؤثر على سيارتها لموسم 2026، تصاعدت الشائعات حول مستقبل ساينز. 

وظهرت حتى تساؤلات حول إمكانية تفكير السائق الإسباني في الانتقال إلى آودي.

وفي الآونة الأخيرة، تم أيضًا طرح اسم سائق مكلارين، أوسكار بياستري، باعتباره أحد الأهداف المستقبلية لآودي. 

وقد أُشير إلى أن آودي قد تتحرك للتعاقد مع بياستري إذا قرر السائق الأسترالي مغادرة الفريق الذي يتخذ من ووكينغ مقرًا له، أو إذا تم التعاقد مع بطل العالم أربع مرات ماكس فيرستابن ليحل مكانه.

 

كارلوس ساينز، ويليامز

كارلوس ساينز، ويليامز

الصورة من قبل: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

ورغم كل هذه الشائعات، أكد ماتيا بينوتو أنه راضٍ تمامًا عن تشكيلة السائقين الحالية، التي تضم نيكو هولكنبرغ وغابرييل بورتوليتو.

وعندما سُئل بينوتو عن ارتباط ساينز وبياستري بآودي، قال لموقع ريسينغ نيوز 365: "أولًا وقبل كل شيء، أنا شخصيًا لا أقرأ ما يحدث، ولذلك أسمع عنه منكم".

وأكمل: "كارلوس بالتأكيد شخص أعرفه جيدًا، لذا فإن ربطه بآودي أمر طبيعي إلى حد ما. ومع ذلك، يمكنني القول إنني سعيد جدًا بفريقنا الحالي.

وأردف: "عندما يتم الحديث عن غابرييل (بورتوليتو) ونيكو (هلكنبرغ)، فإن ما أسمعه عادة هو أنهما يشكلان مزيجًا جيدًا، مع الخبرة من جهة والشباب من جهة أخرى". 

واسترسل: "لكنني أراهما بطريقة مختلفة. إنهما سائقان سريعان جدًا، وأنا سعيد بذلك. لذلك لدينا فريق جيد".

وأضاف: "حقيقة أن سائقين آخرين يتم ربطهم أيضًا بفريقنا تجعلني سعيدًا فقط، لأنها تظهر أن مصداقية مشروعنا تزداد باطراد".

واختتم: "من وجهة نظر شخص من خارج الفريق، فإن هذا يظهر أن التصور القائل إننا قد نصبح منافسين يومًا ما لم يعد مجرد شائعة، بل أصبح حقيقة".

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