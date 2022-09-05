بينوتو يردّ على روزبرغ بعد انتقاده لوقفات صيانة فيراري
ردّ ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري للفورمولا واحد على تعليقات بطل العالم السابق نيكو روزبرغ بأنّ فرق الفورمولا 2 والفورمولا 3 تُجري وقفات صيانة أفضل من الحظيرة الإيطاليّة.
واجهت فيراري أوقاتًا عصيبة مجدّدًا ضمن جائزة هولندا الكبرى بعد معاناتها من دراما جديدة في خطّ الحظائر أضرّت بآمالها بتحقيق نتيجة أفضل.
وكان كارلوس ساينز الإبن بصدد خوض معركة مع لويس هاميلتون خلال الفترة الأولى قبل أن يسير توقّفه على نحوٍ خاطئ عندما فشلت فيراري في تجهيز جميع إطاراته في الوقت المناسب.
ومن ثمّ خلال فترة سيارة الأمان المتأخّرة فقد تلقى الإسباني عقوبة 5 ثوانٍ لقاء تسريحه بشكلٍ غير آمن في طريق فرناندو ألونسو.
وتسبّبت تلك الأخطاء المتكرّرة في وضع فيراري في مواجهة سيلٍ من الانتقادات.
وقال روزبرغ، الذي يعمل محلّلًا لقناة "سكاي"، أنّ فيراري أسوأ من فرق الفئات الصغرى على صعيد وقفات الصيانة.
وقال الألماني: "ما هذا! يُواصل ماتيا القول: كلّا، كلّا، لا نحتاج لإجراء أيّة تغييرات، كلّ شيء على ما يرام. متى سيأتي ذلك اليوم؟".
وأضاف: "هذا غير ممكن، حتّى فرق الفورمولا 2 والفورمولا 3 تقوم بعملٍ أفضل على صعيد استراتيجيّاتها ووقفات صيانتها".
وأكمل: "تصل إلى موقع الفريق ولا توجد إطارات في سباقٍ طبيعي؟ سيحتاجون للإقدام على بعض التغييرات في مرحلة ما".
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لكنّ تلك التعليقات لم تُعجب بينوتو، وقال أنّه من السهل الانتقاد خلف شاشة التلفاز في المنزل عوضًا عن فهم ما يجري على أرض الواقع.
وقال: "أعتقد بأنّه من السهل الحديث عندما تكون من الخارج. من السهل توجيه الانتقادات".
وأضاف: "لكنّنا لن نُغيّر أيّ أحد: تلك هي إجابتي لروزبرغ. لدينا طاقمٌ رائع. وقد أُثبت أنّ ما هو أكثر أهميّة في الرياضة هو الاستقرار، وأن نتأكّد من أنّنا نتحسّن يومًا تلو الآخر وسباقًا تلو الآخر".
وكانت فيراري قد شرحت أنّ مشكلة توقّف ساينز جاءت بسبب تأخّر استدعائه: "أجل كان قرارًا متأخّرًا جدًا للاستجابة للويس هاميلتون. كان قرارًا متأخّرًا جدًا".
وأضاف: "لكن أعلم مثلما يعلم روزبرغ جيّدًا – كونه سائقٌ ذو خبرة – أنّه من السهل للغاية معالجة هذا النوع من المشاكل عوضًا عن الأداء. الأداء هو ما كان أهمّ بكثيرٍ هذا اليوم برأيي".
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