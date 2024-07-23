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بينوتو يرأس مشروع آودي في الفورمولا 1 كجزء من تغييرات واسعة في إدارتها

عيّنت آودي ماتيا بينوتو المدير السابق لفريق فيراري في الفورمولا 1 ليقود مشروعها كجزء من تغييرات كبيرة في إدارتها.

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ماتيا بينوتو

ماتيا بينوتو

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

ضمن بيانٍ أُصدر اليوم الثلاثاء، أعلنت آودي عن أنّ بينوتو سينضمّ إلى الفريق كمدير العمليّة، والمدير التقنيّ بدءًا من 1 أغسطس ليقود جهودها قبل دخولها الرسمي في 2026.

ويأتي انضمامه بالتزامن مع مغادرة أندرياس سيدل المدير التنفيذي لساوبر وأوليفر هوفمان، الذي لعب دور رئيس مجلس الإدارة، للمشروع.

ويأتي هذا التغيير بالتزامن مع تعزيز آودي لتحضيراتها لدخولها للفورمولا 1، حيث أصبح من الواضح حاجتها لتعزيز سيطرتها على العمليّات وتحسين البنية التحتيّة للشركة، خاصة أنّ ساوبر هو الفريق الوحيد الذي فشل في تحقيق أيّة نقاطٍ هذا الموسم.

وسرّعت آودي مؤخّرًا عمليّة استحواذها الكاملة على فريق ساوبر في محاولة لضمان عدم تأخّرها وتجهيزها لكلّ ما تحتاجه عندما يبدأ موسم 2026.

وضمن تعيين بينوتو، الذي سيعمل مباشرة تحت إشراف مجلس إدارة آودي، فإنّه سيكون لها شخصٌ قادرٌ على ضمان وحدة آودي واستقلاليّتها.

وقال غيرنو دولنر المدير التنفيذي لآودي: "أنا مسرورٌ بأنّنا كنّا قادرين على التعاقد مع ماتيا بينوتو لمشروعنا الطموح في الفورمولا 1".

وأضاف: "بالنظر إلى خبرته المكثّفة والواسعة لأكثر من 25 عامًا في الفورمولا 1، فإنّه سيكون قادرًا من دون شكّ على اتّخاذ القرارات الحاسمة المساهمة لآودي".

وأردف: "هدفنا هو رفع مستوى مشروع الفورمولا 1 بأكمله من خلال هياكل إداريّة واضحة، ومسؤوليات محدّدة، وواجهات أقلّ، وعمليّات صنع قرار أكثر كفاءة".

وأكمل: "لهذا الغرض، يجب أن يكون الفريق قادرًا على التصرّف بشكلٍ مستقل وسريع".

وكان بينوتو بعيدًا عن أضواء الفورمولا 1 منذ أن غادر فيراري في نهاية موسم 2022، وذلك بعد أن فشل في الفوز بلقب البطولة ذلك العام.

وكان الإيطاليّ المولود في سويسرا جزءًا من فيراري منذ 1995، وذلك بعد أن شقّ طريقه في الرتب ليرأس قسم المحرّكات والهيكل قبل أن يُصبح مديرًا للفريق في 2019.

في المقابل كان سيدل قد انضمّ إلى ساوبر في بداية 2023 ليُصبح المدير التنفيذي لجهود آودي في الفورمولا 1، بينما كان هوفمان جزءًا من هيكل آودي الذي التزم منذ البداية بالانضمام إلى الجائزة الكبرى قبل الانضمام إلى ساوبر هذا العام.

وبحديثه عن مساهماتهما، قال دولنر: "أودّ شكر أوليفر وأندرياس على عملهما المهمّ في تشكيل دخولنا إلى الفورمولا 1 والتزامهما في تحضيره".

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