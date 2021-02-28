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بينوتو يُخطّط للتغيّب عن بعض السباقات في ظلّ تحضيرات فيراري لموسم 2022

يُخطّط ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري للفورمولا واحد للتخلّف عن حضور بعض سباقات هذا الموسم من أجل المساعدة في التركيز على تحضيرات الحصان الجامح لموسم 2022.

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بينوتو يُخطّط للتغيّب عن بعض السباقات في ظلّ تحضيرات فيراري لموسم 2022

تخلّف بينوتو العام الماضي عن جولتَي تركيا والبحرين لاختبار كيفيّة عمله كمديرٍ للفريق من معقله في مارانيللو بالنظر إلى التحديثات التي تفرضها روزنامة 2021 المقترحة المكوّنة من 23 سباقًا.

وتخلّف بينوتو عن جائزة أبوظبي الكبرى بسبب مرضه، حيث أُوكلت مهامه على الحلبة إلى لورون ميكيز المدير الرياضيّ خلال جميع الجولات الثلاث.

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وبحديثه خلال حدث إطلاق الفريق، أكّد بينوتو أنّه سيسعى لتقليص تواجده في السباقات مع تقدّم الموسم من أجل السماح له بالتركيز بشكلٍ أكبر على تحضيرات سيارة 2022.

وقال الإيطالي: "غبت عن بعض سباقات العام الماضي، لأنّ هناك شركة بأكملها لإدارتها في نهاية المطاف ولا يقتصر الأمر على عطلة نهاية الأسبوع في الحلبة".

وأضاف: "هناك الكثير من الأشياء التي تجري في مارانيللو، والكثير من الموظّفين لإدارتهم والتنسيق بينهم".

وأكمل: "سيتكوّن هذا الموسم من 23 سباقًا. سيكون طويلًا للغاية ومزدحمًا في نصفه الثاني، كما أمامنا تحدٍ كبير لموسم 2022 لمواجهته كذلك".

وأكمل:  "لذا أنوي أن لا أحضر جميع سباقات 2021. بالتأكيد سأكون حاضرًا في بداية الموسم. سيكون ذلك مهمًا على الأقلّ لتقييم أدائنا في بداية الموسم والتأكّد من أنّ كلّ شيء يعمل في عطلة نهاية أسبوع السباق".

ثمّ تابع: "لكنّني سأبدأ بالتغيّب عن بعض السباقات والتواجد في مارانيللو في مرحلة ما للتركيز على 2022".

وشدّد بينوتو على أنّه لا يزال مشاركًا بشكلٍ مكثّف في إدارة عطلة نهاية الأسبوع حتّى لدى عدم حضوره، وذلك مثلما فعل في 2022، لكنّ ميكيز سيستلم دفّة القيادة على أرض الحلبة مجدّدًا.

وقال حيال ذلك: "من الواضح أنّني عندما أكون في مارانيللو فإنّ لدينا مرآبًا عن بُعد، لذا سنكون على تواصل مباشر دائمًا مع الحلبة".

وأكمل: "لكن لدينا مديرنا الرياضيّ على الحلبة، ميكيز الذي لديه الكثير من الخبرة الآن".

ثمّ تابع: "أثبت العام الماضي قدرته على التعامل مع قيادة الفريق بأكمله في عطلة نهاية الأسبوع. لذا أنا مرتاحٌ باختياره ومرتاحٌ حيال عدم التواجد في الحلبة في بعض الأوقات".

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وأكّد بينوتو خلال حدث إطلاق الفريق أنّ فيراري "لن تُمضي الكثير من الوقت" في تطوير سيارة 2021، بل ستنقل أغلب مواردها نحو القوانين الجديدة التي ستدخل حيّز التطبيق في 2022.

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