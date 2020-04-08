بينوتو يحثّ الفورمولا واحد على عدم اتّخاذ قرارات "عاطفيّة" للمستقبل

اتّفقت الفرق مبدئيًا على خفض سقف النفقات الذي تُحدّده القوانين الماليّة الجديدة من 175 مليون دولار إلى 150.

لكنّ مكلارين وبعض الفرق الأخرى تضغط الآن من أجل خفضه إلى 125 مليون دولار، إلى جانب اعتماد تدرّج لخفضه أكثر في الأعوام التالية.

وعبّرت فيراري، التي ستكون هي رفقة مرسيدس وريد بُل الأكثر تأثّرًا بسقف النفقات، عن تحفّظاتها إزاء خفض السقف أكثر من ذلك من دون تقييم عواقب ذلك بشكلٍ كامل.

وقال بينوتو لقناة "سكاي سبورتس نيوز": "نعي بالكامل الصعوبات التي تُواجهها بعض الفرق. نعي بالكامل أنّنا نحتاج بشكلٍ ما لمعالجة مسألة التكاليف في الفورمولا واحد في المستقبل، وخفض النفقات وهو العامل الأساسي لجعل كلّ فريقٍ ينجو".

وأكمل: "نتناقش حاليًا مع الفورمولا واحد وفيا وكلّ الفرق حول خفض سقف النفقات، لكن لا يجب أن ننسى أنّ لكلٍ منّا هيكلًا مختلفًا، ولدينا منشآت ومكتسبات مختلفة".

وكما كشفنا مسبقًا، فإنّ اجتماع يوم الإثنين بين مدراء الفرق والقائمين على الفورمولا واحد شهد التطرّق إلى مسألة مستويات مختلفة من سقف النفقات للفرق المختلفة، حيث تحصل تلك التي تُصمّم وتزوّد الفرق الأخرى بالمكوّنات على سقفٍ أعلى من الفرق الزبونة.

وقال بينوتو حيال ذلك: "هناك فرقٌ مُصنّعة، مثل فيراري وفرق المقدّمة الأخرى، حيث نُصمّم ونُطوّر ونُصادق ونُنتج كلّ مكوّنٍ من سيارتنا".

وأضاف: "وهناك فرقٌ أخرى زبونة، لذا فإنّها تقوم شراء بعض المكوّنات، وليس لها ذات الهيكل كونها لا تُصمّم ولا تُطوّر المكوّنات".

وأكمل: "لذا أعتقد بأنّه عند الحديث عن سقف النفقات، فإنّ علينا أن لا ننسى أنّ لدينا أوضاعًا مختلفة، ومن المهمّ أنّ نجد أرضيّة مشتركة تتناسب مع الأوضاع المختلفة، وربّما قد تكون الإجابة في عدم اعتماد سقفٍ نفقات واحد لجميع الفرق".

وواصل شرحه بالقول: "مثلما قلت فإنّ الأمر الأكثر أهميّة هو أنّنا عقدنا اجتماعًا يوم الإثنين مع كلّ الفرق، وفيا والفورمولا واحد، وأعتقد بأنّه كان اجتماعًا بناءً وإيجابيًا. أعتقد بأنّه لا يزال هناك بعض التحليل الضروري قبل اتّخاذ القرارات المناسبة. أعتقد بأنّ علينا تفادي أن نكون عاطفيين في الوقت الحاضر".

وأردف: "نعلم أنّنا نواجه أوضاعًا صعبة، لكنّنا نحتاج لأن نُحافظ بشكلٍ ما على جوهر الفورمولا واحد وهو المنافسة، وعلينا أن لا ننسى الفورومولا واحد ورياضة المحرّكات".

ثمّ تابع: "أعتقد بأنّ المهمّ التدقيق في التفاصيل واتّخاذ قرار منطقي يكون مبنيًا على كلّ المعطيات وليس على العواطف".

ووافق بينوتو على أنّ الوقت غير مناسب لاتّخاذ هكذا قرارات كبرى.

وقال بخصوص ذلك: "كلّا، بالتأكيد لا. ما تحتاجه أيضاً هو نظرة طويلة الأمد. أعتقد بأنّه من المهمّ أن ننظر جميعًا إلى الأمام، ونتأكّد من أنّنا نتّخذ القرارات المناسبة بناءً على الأولويات الصحيحة. لكن مثلما قلت سابقًا فإنّني أعتقد بأنّ علينا تفادي التصرّف بشكلٍ عاطفي في الوقت الحاضر".

ويدعم بينوتو بالكامل قرار تأجيل تغييرات القوانين من موسم 2021 إلى 2022.

وقال: "أعتقد بأنّه كان القرار المناسب، إذ أنّه قرار مسؤول. أعتقد بأنّ الوضع الطارئ الذي نُواجهه يحظى بالأولويّة. أعتقد بأنّه لا يُمكننا التصرّف وفق مصلحة فريق واحد، مصلحة فيراري، بل علينا النظر إلى الصورة الأوسع".

وأكمل: "نعلم بأنّ الوقت سيكون ضيّقًا جدًا لتطوير سيارتَين لموسم 2021، لذا أعتقد بأنّه كان القرار الصائب في النهاية، وهل ذلك قرارٌ ليس في مصلحة فيراري بشكلٍ ما؟ ربّما من المرجّح ذلك جدًا".

واختتم بالقول: "لكنّني أعتقد بأنّنا متنافسون، ونحن نريد تقديم أداء أفضل من السابق في كلّ مرّة، لكن سيحين الوقت لأن نتعافى ونكون أكثر قوّة".