حدد ماتيا بينوتو، مدير آودي، هدفًا يتمثل في المنافسة على لقب بطولة العالم للفورمولا واحد بحلول عام 2030، وذلك بعد بداية مستقرة للفريق الوافد الجديد إلى البطولة.

واحتلت العلامة الألمانية مكان ساوبر على شبكة انطلاق الفورمولا واحد في عام 2026، وبعد مرور تسع جولات من الموسم تحتل المركز التاسع في ترتيب بطولة الصانعين برصيد ست نقاط، جميعها من توقيع السائق غابرييل بورتوليتو في موسمه الثاني.

ورغم أن زميله المخضرم نيكو هلكنبرغ لم ينجح حتى الآن في تسجيل أية نقطة، فإن آودي أظهرت مستوى تنافسيًا جيدًا، بعدما بلغت القسم الثاني من التجارب التأهيلية في جميع الجوائز الكبرى، وتمكنت في ثلاث مناسبات من التأهل إلى القسم الثالث.

ويمنح ذلك الفريق قاعدة يمكن البناء عليها، مع الأمل في وضع الأسس خلال السنوات المقبلة استعدادًا للتغييرات التنظيمية التالية المقرر تطبيقها في عام 2031.

غابريل بورتوليتو، أودي وماتيا بينوتو، الرئيس التنفيذي لفريق أودي الصورة من قبل: John Phillips / LAT Images via Getty Images

حيث قال بينوتو في حديثه إلى موقعنا "موتورسبورت.كوم" "لقد وضعنا لأنفسنا هدفًا يمتد إلى ما بعد عامي 2026 و2027".

وأكمل: "هدفنا هو عام 2030، إذ نريد بناء فريق قادر على المنافسة على بطولة العالم".

وتابع: "نعلم أن هناك محطات مهمة سنمر بها خلال هذه الرحلة. وأعتقد أن أول محطة مديرية بالنسبة إلينا ستكون في عام 2028، عندما نتوقع تحقيق قفزة جديدة على صعيد المستوى".

وأردف: "لهذا السبب أرى أن عامي 2026 و2027 هما في المقام الأول عامان لبناء المشروع، وليس عامين تُقاس فيهما الإنجازات فقط بنتائج السباقات".

واسترسل: "في هذه المرحلة، أكثر ما يهمني هو رؤية الشركة تنمو. فهناك أكثر بقليل من مئة شخص يعملون على الحلبة، لكن خلف الكواليس يوجد نحو 1400 شخص يعملون يوميًا على تطوير الهيكل ووحدة الطاقة".

وأضاف: "في كثير من الأحيان ينظر الناس فقط إلى الفريق الموجود على الحلبة، لكنه يمثل الجزء الظاهر من المشروع. فالحلبة هي بمثابة الزينة التي توضع فوق الكعكة، لكن علينا أولًا أن نصنع الكعكة".

واستكمل: "بالنسبة إليّ، فإن أهم النتائج خلال العامين المقبلين ستكون تلك المتعلقة بنمو المؤسسة".

ومن الواضح بالفعل أن سيارة R26 بحاجة إلى تحسين في وحدة الطاقة، إذ احتل كل من بورتوليتو وهلكنبرغ مراكز متأخرة في قياسات السرعة على الخطوط المستقيمة خلال التجارب التأهيلية في سيلفرستون.

كما تشير النتائج الأخيرة لتحليل أديو إلى أن آودي، اعتمادًا على أداء محرك الاحتراق الداخلي، تتأخر بأكثر من 4% عن المعيار المرجعي الذي تمثله وحدة طاقة ريد بُل فورد، ما يمنحها حق استخدام فرصتين لتطوير المحرك.

وتأمل آودي أن ترفع هذه التحديثات مستوى وحدة الطاقة ليواكب قوة الهيكل، الذي وصفه بورتوليتو في النمسا بأنه يضاهي سيارات مرسيدس وغيرها من الفرق المتقدمة.

وأضاف بينوتو "فيما يتعلق بوحدة الطاقة، لست متفاجئًا".

وأكمل: "كنت أعلم أننا سنبدأ متأخرين قليلًا، لأننا نبني خبرات ومعارف جديدة بالكامل".

نيكو هلكنبرغ، أودي الصورة من قبل: Manuel Eletto / Getty Images

وأردف: "إنه مشروع طويل الأمد، وأنا مقتنع بأن آودي ستمتلك وحدة طاقة من الطراز الرفيع خلال موسمين".

واستكمل: "أما فيما يتعلق بالهيكل، فأنا راضٍ جدًا. لقد بدأنا بناء هذا المشروع قبل عامين، واليوم بدأنا نرى أولى النتائج".

واسترسل: "ما تمكن هذا الفريق من تحقيقه حتى الآن يُعد نجاحًا كبيرًا بالفعل، ويمنحني الثقة. وهذا يعني أننا نمتلك الأشخاص المناسبين لبناء فريق قادر على الفوز".

وتابع: "من الصعب دائمًا تحديد ما إذا كنا رابع أو خامس أقوى فريق من حيث التنافسية في الوقت الحالي، لكن يكفي أن تستمع إلى تعليقات سائقي الفرق الأخرى. الجميع يدرك أن سيارتنا قوية جدًا في المنعطفات".

واختتم: "يمكن ملاحظة ذلك أيضًا من خلال تحليل البيانات، فما نخسره على الخطوط المستقيمة نعوضه في المنعطفات".