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بينوتو يتغيب عن حضور جائزة تركيا الكبرى مع فيراري

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بينوتو يتغيب عن حضور جائزة تركيا الكبرى مع فيراري

لن يكون ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري حاضرًا في جائزة تركيا الكبرى نهاية هذا الأسبوع، إذ عوضًا عن ذلك سيُدير الفريق من مقرّه في مارانيللو.

كشف بينوتو مؤخّرًا بأنّه خطط للتغيب عن بعض السباقات المتبقية في هذا الموسم من أجل رؤية مدى جدوى إدارة الفريق عن بُعد.

وقد أكّد لوران ميكيز المدير الرياضي لفيراري بأنّ بينوتو سيبقى في مارانيللو لنهاية هذا الأسبوع.

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فقال: "لطالما تعامل ماتيا دومًا مع دوره في الفريق بشكل مبتكر، في محاولة للتفكير خارج الصندوق".

وأضاف: "لقد ابتكر طريقة عمل توفّر مرونة في إدارة الأولويات بأكبر كفاءة ممكنة: حيث تبنّى بالفعل تلك المقاربة عندما كان مديرًا تقنيًا وعلى نحوٍ أكبر الآن كمدير للفريق".

وتابع: " قد يبدو الأمر غريبًا في البداية ألّا ترونه حاضرًا في الاجتماعات أو في خط الحظائر، لكنّه يستغلّ كل وسائل الاتصال التكنولوجية الحالية على أفضل نحوٍ من أجل أن يكون صوته حاضرًا ومرتفعًا وواضحًا للجميع، داخل وخارج الفريق".

جديٌر بالذكر أنّ الفورمولا واحد بصدد اعتماد روزنامة بأكبر عدد من السباقات في تاريخها، مع 23 جولة في 2021، حيث تقيّم كل الفرق الآن أفضل الطرق لتدوير طواقمها من أجل تفادي الإنهاك، وقد يصل ذلك إلى حد الإدارة العُليا للفرق.

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وليس بينوتو أوّل عضو من الإدارة العُليا لفريق فورمولا واحد الذي يؤثر التغيب عن أحد السباقات في الأعوام الأخيرة. فقد تغيّب توتو وولف مدير فريق مرسيدس عن جائزة البرازيل الكبرى العام الماضي من أجل تجربة عدم السفر لمزيد من الأحداث في المستقبل، لكنّه كان حاضرًا في كلّ جائزة لهذا الموسم.

وقال بينوتو في إيمولا قبل أسبوعين أنّه من المهم أن تعتني فيراري بطواقم العاملين من أجل ضمان أن يكون لديهم "المستوى المناسب من الكفاءة والتركيز"، بالرُغم من التحديات التي ستفرضها روزنامة العام المُقبل.

"من المهم تحقيق التوازن بين مهامك على الحلبة وفي المصنع" قال بينوتو.

وأكمل: "المصنع مهم، فهناك نطوّر السيارة ونجهزها. بالنسبة لي، لا أعتقد بأنّني سأتواجد في كل السباقات. حتى في 2020، أقيّم التغيب عن بعض السباقات المتبقية، بدءًا من تركيا. لكنّ ذلك تمهيدًا في النهاية للعام المُقبل، حيث أنّه عندما تكون مسؤولًا عن فريق بالكامل، يكون السباق مهمًا بالتأكيد، لكن كذلك إدارة الفريق بشكل كامل تعد مهمة للغاية كذلك".

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