بينوتو يتغيب عن جائزة أبوظبي الكبرى مع فيراري بسبب مرضه

تغيب بينوتو عن بضعة سباقات هذا العام كجزء من تحضيرات الفريق لروزنامة 2021 المتألفة من 23 سباقًا، عندما سيتّجه للتغيب عن بعض الجولات ضمن سياسية أوسع في القلعة الحمراء لتدوير طواقم العمل وضمان الحفاظ على تركيز العاملين.

هذا وبعد عودته إلى بادوك الفورمولا واحد لجائزة الصخير الكبرى نهاية الأسبوع الماضي، يبدو بأنّ بينوتو قد أصبح مريضًا بينما كان ما يزال في البحرين، حيث سيسافر مباشرة عائدًا إلى إيطاليا.

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وقد أكّدت مصادر في الفريق لموقعنا "موتورسبورت.كوم" بأنّ بينوتو لم يتعرض للإصابة بفيروس كورونا، لكنّه يعاني عوضًا عن ذلك من وعكة صحية بسيطة.

ويعني غياب بينوتو أنّ مقاليد إدارة الفريق ستنتقل من جديد إلى المدير الرياضي للفريق لورون ميكيز.

وكان ميكيز قد أشرف على إدارة الفريق على المسار خلال جولتي تركيا والبحرين، بينما كان بينوتو ما يزال يدير العمليات عن بُعد من مارانيللو.

جديرٌ بالذكر أنّ فيراري تتوجّه إلى جولة أبوظبي الختامية وهي في المركز السادس في ترتيب بطولة الصانعين، كما يحتل سائقها شارل لوكلير كذلك المركز السادس في ترتيب السائقين.

كمل سيسجّل ذلك السباق الظهور الأخير لسيباستيان فيتيل بألوان فيراري قُبيل انتقاله إلى صفوف أستون مارتن في 2021.