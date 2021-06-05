بينوتو يترك مقعد عمله في خط الحظائر تزامناً مع اكتمال عملية التغيير الإداري في فيراري

نتيجة التغييرات الإدارية، سيترك ماتيا بينوتو مدير الفريق مقعده في خط الحظائر لينتقل إلى المرآب، لكن ذلك حصل فقط نتيجة تحديد عدد معين من المقاعد (سبعة مقاعد) لكل فريق في خط الحظائر.

وبينما يعمل أغلب مدراء الفرق من خط الحظائر لمشاهدة مجريات السباق، لكن توتو وولف مدير فريق مرسيدس يعمل من المرآب منذ عدة مواسم.

علاوة على أن بينوتو لا ينوي التواجد في جميع سباقات هذا الموسم، كما كان مخططاً سابقاً.

وسيتولى البريطاني الشاب رافين جاين صاحب الـ 26 عاماً مقاليد منصب كبير قسم الاستراتيجيات لدى فيراري، حيث يعمل مع الفريق منذ 2016. حيث سيستلم دوره من إيناكي رويدا، الذي بات الآن بمركز المدير الرياضي.



حيث صرح متحدث باسم فيراري إلى موقعنا "موتورسبورت.كوم" قائلاً: "عندما أطلقنا عملية إعادة الهيكلة منذ شهر فبراير/شباط الماضي، قلنا أن لورون سيستلم منصب المدير الرياضي، مع بقائه ككبير قسم الاستراتيجية".

وأكمل: "لذا بالنسبة للقسم الأول من الموسم، أكملنا العملية خطوة بخطوة، وإيناكي استلم تلك المهام التي تلاحق لورون. الآن، وصلت هذه العملية إلى مرحلة بات قادراً على الاضطلاع بتلك المسؤوليات وبشكل كام. وكمدير للسباقات، فإن لورون يشرف على كل شيء لناحية الحلبة".

وأردف: "التغيير الجديد الآخر هو استلام رافين جاين لمسؤولية الاستراتيجيات، وسيتواجد ضمن خط الحظائر".

جاين، هو خريج من جامعة أوكسفورد ويمتلك درجة علمية في الفيزياء وماستر في الرياضيات والفيزياء النظرية.

في 2013، عمل لفترة مؤقتة مع كاتيرهام في مجال تحليل البيانات عندما كان ما يزال طالباً، وفي الصيف التالي، عمل مع ويليامز في مجال تصميم البرمجيات ضمن قسم الاستراتيجيات.

لاحقاً، عمل مع فيراري في 2015، ضمن قسم الاستراتيجيات والنمذجة الرياضية، قبل الانضمام رسمياً إلى طاقم العمل في 2016 مع إنهاء دراسته.

حيث قال المتحدث باسم فيراري: "إنه مهندس يافع جداً، وقد تم اختياره من قبل أكاديمية فيراري الهندسية. لذا فإنه ضمن مسيرة مهنية موازية لشارل (لوكلير) الذي كان ضمن أكاديمية السائقين".

واختتم: "نحن مسرورون برؤية هؤلاء الأشخاص يتقدمون ضمن الفريق ويستلمون المزيد من المسؤوليات. بالتالي هناك فرصة لذلك من دون الاستعانة بأشخاص من فرق أخرى".