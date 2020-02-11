بينوتو يُؤكّد اتباع فيراري لتصميم عدائي ومختلف على سيارة 2020

قدّمت فيراري سيارةً سريعةً العام الماضي على المقاطع المُستقيمة، الأمر الذي كلّفها بعض الوقت على الحلبات المتطلبة للارتكازية، حيث اعترف بينوتو أثناء حفل إطلاق سيارة فيراري "إس أف 1000" بأنّ فريقه اعتمد نهجًا مُختلفًا هذا الموسم.

وقال مدير فيراري بعد الكشف عن سيارة 2020 "من الواضح بأنّ القوانين لا تزال مُستقرّة لذلك من الصعب تقديم سيارة مختلفة بالكامل".

وأضاف "إنّ النقطة الأساسية هي سيارة العام الماضي، سيارة إس أف-90، ولكن بالتأكيد اعتمدنا نهجًا أكثر عدائية في جميع المجالات المتاحة".

وتابع قائلاً "لقد حاولنا تحقيق تقدمٍ أكبر على مستوى الانسيابية وتعزيز الارتكازية لذلك تمّ توضيب جميع عناصر السيارة مثل الهيكل ووحدة الطاقة وعلبة التروس بشكلٍ مختلف كي تُناسب الشكل الأضيق الجديد. أعتقد بأنّ ذلك واضحٌ تمامًا".

فضلاً عن التغيير في انسيابية السيارة قامت فيراري بالعديد من التغييرات على جهاز التعليق ووحدة الطاقة كذلك.

واستطرد بينوتو قائلاً "لقد عملنا على جميع عناصر السيارة. لقد تمّ تصميم جهاز التعليق كي يُتيح مرونةً أكبر على الحلبات ما يعني سهولةٍ أكبر في تغيير ضبط السيارة ليتلاءَم مع السائق والحلبة".

وأكمل "لقد بذلنا جهدًا كبيرًا من أجل إبقاء الوزن منخفضًا. لقد عملنا بشكلٍ كبير على وحدة الطاقة ليس على مستوى التوضيب فقط، ولكن أيضاً على كُلّ عنصر من مكوناتها كون القوانين التقنية الجديد تهدف إلى تقليص استهلاك الزيوت بـ 50 بالمئة".

واختتم "قد تبدو السيارة الحالية شبيهة بسيارة العام الماضي، ولكن صدقوني فهي مختلفة تمامًا عن سيارة 2019. هناك الكثير من التصاميم العدائية للغاية على متن السيارة الجديدة".