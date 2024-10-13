بينوتو: هيمنة ريد بُل في الفورمولا 1 "تقترب من نهايتها"

أوضح بينوتو أن التغييرات الكبيرة التي حدثت ضمن صفوف العلامة النمساوية، خاصة رحيل بعض الشخصيات الرئيسية، قد تؤدي إلى تراجع أدائهم في المستقبل القريب.

ونجح فريق ريد بُل، الذي فاز ببطولة العالم للصانعين ست مرات حتى الآن، بشكل كبير في المواسم الأخيرة، خاصةً ضمن حقبة المؤثرات الأرضية الحالية التي بدأت في 2022.

وقد ساهم المصمم الأسطوري آدريان نيوي بشكل كبير في منح ريد بُل تفوقاً كبيراً من خلال خبرته في هذا النوع من السيارات، مما أدى إلى تحقيق ماكس فيرستابن لقبيه الثاني والثالث في بطولة العالم للسائقين.

ومع ذلك، يرى بينوتو أن تلك الهيمنة قد تقترب من نهايتها.

حيث صرّح لصحيفة "كوريري ديلا سيرا" قائلاً: "في الفورمولا 1، هناك دائماً بداية ونهاية لحقبة هيمنة الفرق. أعتقد أن ريد بُل الآن في نهاية تلك الحقبة".

وأضاف بينوتو أن رحيل نيوي عن ريد بُل، بالإضافة إلى انتقال العديد من الموظفين الأساسيين إلى فرق أخرى، هو مؤشر واضح على أن الفريق يمر بمرحلة انتقالية.

فقال: ""أنا مسرور بانضمام جوناثان ويتلي إلى فريقنا. توظيفه بمثابة علامة إيجابية هامة بالنسبة لنا. مجيئهم إلينا يعني أن لديهم توقعات إيجابية (لنا كفريق)".

ويأتي ذلك في ظل خسارة فريق ريد بُل لعدد من موظفيه الأساسيين؛ فإلى جانب نيوي، انضم جوناثان ويتلي إلى آودي/ساوبر ليتولى منصب مدير الفريق بدءاً من عام 2025، بينما غادر أيضاً ويلي كورتني، رئيس استراتيجيات السباقات في ريد بُل، إلى فريق مكلارين ليتولى دور المدير الرياضي.

وأوضح بينوتو أن انضمام ويتلي إلى آودي/ساوبر يُعتبر خطوة مهمة للغاية للفريق، الذي يسعى إلى تحويل ساوبر إلى فريق منافس على البطولة.

فقال: ""لقد أمضى ويتلي قرابة عقدين في ريد بُل وساهم في تحويل الفريق إلى قوة مهيمنة. معرفته وخبراته ستفيدنا بشكل كبير بينما نعمل على تحويل ساوبر إلى فريق قادر على المنافسة".

ومن المتوقع أن يستمر هؤلاء الموظفون مع ريد بُل حتى نهاية موسم 2024، قبل أن يبدؤوا في مغادرة الفريق تدريجياً في عام 2025.