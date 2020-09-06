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بينوتو: هذه أسوأ نهاية لعطلة نهاية أسبوع صعبة

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بينوتو: هذه أسوأ نهاية لعطلة نهاية أسبوع صعبة
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اعترف ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري بأنّ أحداث سباق جائزة إيطاليا الكبرى مثّلت أسوأ نهاية ممكنة لعطلة نهاية أسبوع صعبة على حلبة مونزا.

بعد نتيجة ضعيفة في التصفيات شهدت انطلاق شارل لوكلير وسيباستيان فيتيل من المركزين الـ 13 والـ 17 على التوالي، لم تكن الأمور أفضل حالًا في السباق.

إذ عانى الفريق لتقديم أيّ وتيرة تنافسيّة، قبل أن تأخذ الأمور منعرجًا سلبيًا عبر مواجهة فيتيل لمشكلة في مكابحه أدّت إلى تعطّلها بالكامل وانسحابه من السباق في اللفّات الافتتاحيّة.

وعرف يوم فيراري نهاية مبكّرة عندما تعرّض شارل لوكلير لحادث عند استئناف السباق إثر فترة العلم الأحمر أثناء تواجده في المركز الرابع – بالرغم من أنّه كان من المرجّح أن لا يُحافظ على ذلك المركز حتّى لو واصل سباقه.

واعترف بينوتو بأنّ هذه نقطة كئيبة من الموسم وأنّه من الصعب التطلّع إلى الأمام بعد هكذا نهاية سيّئة على أرض فيراري.

وقال الإيطالي: "بالتأكيد، هذه أسوأ نهاية لعطلة نهاية أسبوع صعبة. عدم إكمال السباق أسوأ من الأداء السيّئ نفسه، خاصة بالنسبة لسيباستيان بسبب مشاكل الموثوقيّة في السيارة".

ثمّ تابع: "أعتقد بأنّه من الصعب التطلّع إلى الأمما، لكنّ كلّ هذه الأمور دروسٌ نتعلّم منها وسنتأكّد من أنّنا نتحسّن ونقوم بعملٍ أفضل في المستقبل".

وأكمل: "بالتأكيد علمنا أنّ سباقَي سبا ومونزا سيفرضان صعوبة علينا، سيكونان الأسوأ، ونأمل أن نكون في حال أفضل في السباق المقبل".

وأردف: "لكن أعتقد بأنّ أداء السيارة الحاليّ ليس ما نريده في النهاية. لكن مجدّدًا أعتقد بأنّ الأمر الأهم بالنسبة إلينا هو التأكّد من التطلّع إلى الأمام وتحقيق تقدّم على صعيد تطوير السيارة".

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الكاتب مروان الوافي

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