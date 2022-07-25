بينوتو: من غير المنصف وصف لوكلير بكثير الأخطاء

كان أصيل موناكو يتصدّر المراحل الأولى من سباق بول ريكار، وفي ظلّ تمتّعه بتآكل أفضل لإطاراته بالمقارنة مع غريمه ماكس فيرشتابن، فقد بدا مُسيطرًا على الوضع.

لكنّه ارتكب خطأ في اللفّة الـ 18 تسبّب في انزلاقه واصطدامه بالحاجز، وهو ما أجبره على الانسحاب وترك الباب مفتوحًا أمام فيرشتابن لتحقيق الفوز وتوسيع صدارته لترتيب البطولة.

وجاء خطأ لوكلير في فرنسا على إثر خسارته لنقاطٍ ثمينة في سباق جائزة إيميليا رومانيا الكبرى عندما ألحق ضررًا بسيارته بعد حادثه في المنعطف المزدوج أثناء ضغطه من أجل المركز الثاني.

وتمكّن حينها من العودة بالسيارة إلى خطّ الحظائر وتصليحها قبل أن يُكمل السباق سادسًا.

وخسر سائق فيراري العديد من النقاط الثمينة بسبب هتين الحادثتين، حيث يحتاج الآن لتغيير دراماتيكيّ من أجل منافسة فيرشتابن في بقيّة الموسم.

لكنّ ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري فنّد أيّ إشارات إلى أنّ لوكلير ميّال لارتكاب الأخطاء.

وقال الإيطالي: "أعتقد بأنّه حكم غير عادل. أعتقد بأنّه كان يقود عند الحدود القصوى بالتأكيد. وهناك أشياء قد تحدث عندما تفعل ذلك".

وأردف: "لماذا حدث ذلك؟ سنرى إن كان شيء ما قد وقع، لكن لا يوجد سببٌ للومه في الوقت الحاضر".

وأكمل: "أنا متأكّدٌ من أنّه سيتعلّم من ذلك. دائمًا ما شاهدنا شارل يتفاعل بقوّة عندما يرتكب أخطاءً. وأنا متأكّدٌ من أنّه سيعود بقوّة وتعطّشٍ في المجر".

ويعتقد بينوتو بأنّه بناءً على سرعة فيراري نهاية الأسبوع، إلى جانب تآكل الإطارات الأفضل للوكلير في المراحل الأولى، فإنّ الفوز كان متاحًا أمامه.

وقال: "كانت عطلة نهاية أسبوع جيّدة على صعيد الوتيرة، وأثبتت السيارة تنافسيّتها العالية. أعتقد بأنّ كارلوس ساينز أظهر ذلك".

وأكمل: "حصل شارل على قطب الانطلاق الأوّل وكان يتصدّر السباق. أعتقد بأنّنا تمتّعنا بالأفضليّة على حساب ريد بُل على صعيد تآكل الإطارات بحلول اللفّة الـ 15، ومن ثمّ تعيّن على ماكس التوقّف".

وأردف: "كان بوسعنا تمديد الفترة الأولى وكنّا بصدد فعل ذلك، وكان شارل يكسب عُشرين أو ثلاثة في اللفّة على ماكس قبل توقّفه، وهو ما يُثبت أنّ سيارتنا كانت أرحم بالإطارات".

حادث شارل لوكلير، فيراري تصوير: صور موتورسبورت

وعوضًا عن التحسّر على خيبة أمل سباق بول ريكار، قال بينوتو أنّ التركيز ينصبّ الآن على الردّ بقوّة في المجر.

وقال: "أعتقد بأنّنا وصلنا إلى هنا في فرنسا ونحن واثقون بالكامل في حزمتنا وقدرات سائقَينا وسرعتنا".

وأكمل: "لحسن الحظّ سنتوجّه إلى المجر في غضون أسبوع. من المهمّ أن نطوي الصفحة، ونتطلّع إلى الأمام. ستكون الأجواء حارة جدًا مرّة أخرى في المجر وسيتمحور الأمر حول إدارة تآكل الإطارات وإدارة حرارتها بشكلٍ مشابهٍ لما حدث في بول ريكار".

واختتم بالقول: "لذا سأقول بأنّ هناك الكثير من الأسباب التي تدفعنا للابتسام والتحلي بالإيجابيّة، لأنّ هدفنا بالتوجّه إلى المجر لن يكون الفوز، بل تحقيق الثنائيّة".