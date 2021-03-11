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السابق / تجارب الفورمولا واحد لموسم 2021: من سيقود في البحرين؟
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بينوتو: من الصعب على ساينز أن يندمج في الفريق بشكلٍ كامل بحلول السباق الأوّل

لا يتوقّع ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أن يكون سائقه كارلوس ساينز الإبن قادرًا على الاندماج في الفريق بشكلٍ كامل بحلال بداية الموسم الجديد من بطولة العالم للفورمولا واحد في البحرين.

بينوتو: من الصعب على ساينز أن يندمج في الفريق بشكلٍ كامل بحلول السباق الأوّل

سيُسجّل ساينز ظهوره العلنيّ الأوّل داخل سيارة فيراري غدًا الجمعة عندما تنطلق التجارب التحضيريّة الرسميّة للموسم على حلبة البحرين الدوليّة.

لكن مع اقتصار التجارب على ثلاثة أيّام قبل السباق الأوّل في البحرين، سيُواجه السائقون المنتقلون إلى فرقٍ جديدة حيّزًا ضيّقًا للتأقلم مع فرقهم الجديدة.

وبالرغم من أنّ فيراري حاولت مساعدة اندماج ساينز في الفريق في مارانيللو عبر اختبارات خاصة بسيارات فورمولا واحد حديثة إلى جانب العمل على جهاز المحاكاة، يعتقد بينوتو أنّ ذلك قد لا يكون كافيًا لإتمام ذلك قبل السباق الأوّل.

وقال الإيطالي: "ثلاثة أيّام فقط من التجارب الشتويّة فترة قصيرة جدًا".

وأضاف: "نعلم أنّ ذلك يُمثّل تحديًا بالنسبة لكارلوس. نظّمنا تجارب على سيارات قديمة في فيورانو. أعتقد بأنّ كلّ ميلٍ قطعه في سياراتنا مهمٌ بالنسبة إليه للاندماج في الفريق والتعوّد على العمليّات".

وأكمل: "لكن عليّ القول أنّ كارلوس تحسّن واندمج بشكلٍ جيّد. أعتقد بأنّ ردود فعله حول السيارة للمهندسين كانت جيّدة. أعتقد بأنّ سرعته على الحلبة كانت جيّدة وتطوّرت يومًا تلو الآخر".

وأردف: "سيتطلّب الأمر بعض الوقت الإضافيّ. لا نتوقّع أن يكون مندمجًا في الفريق بشكلٍ كامل في بداية الموسم، لكنّ كلّ يومٍ مهم مجدّدًا".

وواصل شرحه بالقول: "أعتقد بأنّه سيكون جاهزًا لبداية الموسم لكن ليس بنسبة 100 بالمئة، لكن قريبٌ من ذلك. ليس ناشئًا في نهاية المطاف، إنّه سائقٌ محترفٌ ويملك خبرة عدّة مواسم في الفورمولا واحد. أنا متأكّدٌ من أنّه سيُدير الوضع بشكلٍ جيّدٍ جدًا".

وانضمّ ساينز إلى فيراري في وقتٍ يتطلّع فيه الفريق للتعافي من أسوأ مواسمه في 40 عامًا في البطولة، وذلك على إثر اقتصار الفريق على المركز السادس في بطولة الصانعين في 2020.

وقال الإسباني أنّه في حين أنّه يرغب بأن يكون جاهزًا بشكلٍ كامل لبداية مسيرته مع فيراري نهاية الشهر الجاري، فإنّه يعلم وفق تجاربه السابقة عند تغيير الفريق أنّ العمليّة تتطلّب الوقت.

وقال ساينز: "من الواضح أنّني أنوي أن أكون جاهزًا بنسبة 100 بالمئة للسباق الأوّل. لكن بشكلٍ واقعي ووفق خبرتي فإنّ تغيير الفريق يكون صعبًا للغاية".

وأكمل: "دائمًا ما هناك خبرات ومشاعر تحتاج للمرور بها سباقًا بسباق ولا تتعلّمها خلال التجارب".

وأردف: "يومٌ ونصف لن يُساعد كثيرًا بالتأكيد، لكنّني سأحاول التعويل على خبرتي للوصول إلى السباق الأوّل بأفضل شكلٍ ممكن".

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تجارب الفورمولا واحد لموسم 2021: من سيقود في البحرين؟

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