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فورمولا 1 / جائزة بلجيكا الكبرى / أخبار عاجلة

بينوتو: معاناة فيراري على صعيد الإطارات في "سبا" مشكلة لن تتكرّر

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بينوتو: معاناة فيراري على صعيد الإطارات في "سبا" مشكلة لن تتكرّر

يشتبه ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري في أنّ معاناة الحظيرة الإيطاليّة خلال جائزة بلجيكا الكبرى لن تتكرّر وذلك كون سببها خصائص حلبة سبا-فرانكورشان.

عانت الحظيرة الإيطاليّة من عطلة نهاية الأسبوع الأصعب حتّى الآن في هذا الموسم، حيث اكتفى شارل لوكلير وسيباستيان فيتيل بالتأهّل في المركزين الـ 13 والـ 14 على التوالي.

لكن حتّى العبور إلى القسم الثاني من التصفيات بدا صعبًا على الفريق في بعض الأحيان، وذلك بعد أن أكمل فيتيل التجارب الحرّة الثالثة الأخيرة في المركز الأخير، وذلك في ظلّ حيرة الفريق حيال عدم قدرته على تشغيل إطاراته بالشكل المناسب.

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وفي حين أنّ مصاعب الفريق على الخطوط المستقيمة ليست بالأمر الجديد، وذلك في ظلّ انخفاض طاقة المحرّك بالمقارنة مع العام الماضي، يعتقد بينوتو بأنّ التراجع في الترتيب في بلجيكا ليس علامة على تخلّف الفريق بشكلٍ دائم عن منافسيه.

وقال الإيطالي لقناة "سكاي إيطاليا": "المشكلة مرتبطة بعطلة نهاية الأسبوع هذه. لم نكن قادرين على فهم كيفيّة تشغيل الإطارات".

وأضاف: "إذ أنّ هذه هي ذات السيارة التي خضنا بها السباقات الماضية، وكذلك منافسونا. لذا هناك خطبٌ ما بالنسبة إلينا، شيء ما لم يعمل، كوننا متأخّرون أكثر ممّا يجب".

وأردف: "كما أنّنا أقدمنا على اختيار مستوى حملٍ انسيابي أعلى بسبب السباق الذي قد يكون ممطرًا، وذلك في محاولة لاتّباع نهجٍ مختلفٍ عن منافسينا، حتّى لو كان ذلك يعني التضحية قليلًا بالتصفيات. شاهدنا ذلك على الخطوط المستقيمة في المقطعين الأوّل والثالث".

وكانت المعاناة على صعيد الإطارات التي أثّرت على عطلة نهاية أسبوع فيراري قد تركت المهندسين في حيرة من أمرهم، حيث اعترف الفريق بأنّ أولويّته هي التوصّل إلى سبب ذلك.

وقال لورون ميكيز المدير الرياضيّ للفريق: "نحتاج لفهم السبب الجذريّ وراء خروج الإطارات من المجال المثالي أولًا، وربّما تكون المشكلة أعمق قليلًا من ذلك".

وأكمل: "نحتاج للتعمّق للتأكّد من فهم السبب الجذري، كي لا يتعيّن علينا التعامل مع ذلك مجدّدًا، لدينا ما يكفي من المشاكل الأخرى".

وفي حين أنّ فيراري حقّقت بعض التقدّم من خلال الإعدادات في التصفيات، إلّا أنّها لا تتوقّع مواجهة وضعٍ أسهل في السباق.

لهذا السبب يأمل الفريق أن تتهاطل الأمطار، خاصة في ظلّ اتّباع الفريق لخيار الارتكازيّة الأعلى من أجل استغلال أيّة أحوال جويّة سيّئة.

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