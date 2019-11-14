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بينوتو: مشاكل موثوقية فيراري المتنوّعة "مثيرة للقلق"

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بينوتو: مشاكل موثوقية فيراري المتنوّعة "مثيرة للقلق"
14-11-2019

يرى ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أن مجموعة مشاكل الموثوقية المتنوعة التي عانت منها القلعة الحمراء هذا الموسم "أكثر إثارة للقلق" مما لو كانت سيارتها تعاني من مشكلة تصميمية أساسية واحدة.

أثرت مشاكل موثوقية محرك فيراري على سعيها لتحقيق الفوز في كل من البحرين، النمسا، ألمانيا وروسيا، بينما سيتلقى شارل لوكلير عقوبة التراجع على شبكة انطلاق سباق جائزة البرازيل الكبرى وذلك بعد مشكلة عانى منها في جائزة الولايات المتحدة الكبرى منذ أسبوعين.

بينوتو الذي تكلم قبل جولة أوستن أن سيارة لوكلير تعاني من مشكلة في محركها ذي الخصائص الثالثة خلال التجارب الحرة الأخيرة، قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "عانينا في البحرين مع شارل، واجهتنا مشاكل في التصفيات خلال جولة أوستن مع سيباستيان (فيتيل)، ومن ثم في تصفيات ألمانيا مع كلتا السيارتين، ومن ثم عانينا من مشكلة في سوتشي".

وأكمل: "جميعها، كل محرك منها، جميعها عانت مشاكل ختلفة. ليس هناك عامل واحد أو مشترك، ما يثير المزيد من القلق".

وتابع: "لأنك لو عانيت من مشكلة واحدة، فربما تستطيع معالجة المسألة".

واستكمل: "حقيقة أننا نعاني من مشاكل مختلفة تظهر أن العملية بأكملها ليست قوية بما يكفي لناحية الموثوقية".

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بالرغم من مجاراة مرسيدس مع تسعة أقطاب انطلاق أولى هذا الموسم، لكن فيراري لم تفلح إلا بتحقيق الفوز في ثلاثة سباقات فقط، بينما راكمت السهام الفضية 14 انتصاراً على طريق إحراز بطولتها المزدوجة السادسة على التوالي.

بينما تعود سلسلة غياب فيراري عن ألقاب البطولة إلى موسم 2009.

حيث قال بينوتو لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "ما نحتاج تحسينه هو موثوقية سيارتنا".

وأكمل: "لو حظينا بالمزيد من الموثوقية لحققنا المزيد من الانتصارات. أعتقد أن ذلك كان عاملاً حاسماً بالنسبة لنا".

وتابع: "بالنظر إلى المستقبل، لتحقيق اللقب، لا بدّ من رفع مستويات الموثوقية أعلى مما هي لدينا حالياً".

وأوضح بينوتو أن تلك المسألة "تحتاج وقتاً" وبالرغم من أن المشاكل برزت في وقت مبكر خلال الجولة الثانية في البحرين حين خسر لوكلير فوزاً محققاً، ما يعني أن فيراري كانت تعمل على الحلول طوال عدة أشهر.

"يعود الأمر إلى المصممين في البداية، وإلى عمليات تقييم المخاطر فيما يتعلق بتحسين الموثوقية، لذا إنها فلسفة متكاملة" قال بينوتو.

وأكمل: "لذا فإن المسألة تستغرق وقتاً. لكن منذ أن عانينا من المشكلة في البحرين، كنا نحاول تحسين الوضع".

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وضمن معرض كلامه بعد جائزة الولايات المتحدة الكبرى والتي عانى خلالها فيتيل من مشكلة في نظام التعليق، أشار بينوتو كذلك إلى أن تأخر فيراري خلف مرسيدس لا يعود فقط إلى مشاكل الموثوقية.

فقال: "هزيمتهم تحدٍّ صعب. ليس فقط لناحية الأداء، بل الموثوقية، الذهنية وكذلك الاستراتيجيات ووقفات الصيانة".

وأضاف: "لدينا معيار أمامنا. نحن نحسّن أنفسنا وقد تقدمنا طوال الموسم، لكننا لم نصل إلى موقعنا الذي يجب أن نكون فيه".

واسترسل: "لكن الأهداف مع السيارة الجديدة تتمحور حول ناحيتَي التصميم، الموثوقية، وأعتقد أننا حددنا أهدافاً واضحة بما يكفي".

واختتم: "ليس من السهل تحقيقها، لكن ما زالت أمامنا الفترة الشتوية لمحاولة العمل بأقصى ما نستطيع".

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