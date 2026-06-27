بينوتو: مرسيدس حصلت على أفضلية "ذكية" من خلال نظام ADUO
قال مدير فريق آودي في الفورمولا 1، ماتيا بينوتو، إن مرسيدس ربما حصلت على هذه الأفضلية "بذكاء" من خلال نظام ADUO أو نظام "فرص التحديث والتطوير الإضافية".
ماتيا بينوتو، الرئيس التنفيذي لفريق أودي
الصورة من قبل: مايكل بوتس
تعود الفورمولا 1 هذا الأسبوع إلى حلبة ريد بُل لاستضافة جائزة النمسا الكبرى، لكن الامتيازات الممنوحة من خلال نظام ADUO لا تزال محورًا للنقاش داخل حلبة الصيانة.
وقد قوبلت بيانات نظام ADUO التي وُزعت على الفرق في موناكو باعتراضات من ريد بُل، التي طالبت بإعادة تقييم الحسابات.
وازداد الجدل عندما جرى اعتماد ريد بُل كمرجع لأداء محركات الاحتراق الداخلي.
ومن المعروف أن كلًا من آودي وفيراري أضافتا تحسينات جديدة إلى وحدات الطاقة الخاصة بهما من خلال التحديثات المسموح بها ضمن برنامج ADUO.
إلا أن غياب أي بيان رسمي من الاتحاد الدولي للسيارات زاد من حالة الغموض.
وأدلى ماتيا بينوتو بتصريحات لافتة لصحيفة "لا ستامبا" بشأن نظام ADUO ووضع مرسيدس.
حيث قال: "كان الجميع يعلم أن ريد بُل تمتلك محركًا جيدًا، لكن محرك مرسيدس لا يقل إثارة للإعجاب".
وأكمل: "ربما لم تستخدم مرسيدس كامل قوة محركها حتى الآن، سواء بسبب الموثوقية أو لأسباب أخرى".
وأردف: "في نهاية المطاف، سمح لهم ذلك بالحصول على أفضلية من خلال نظام ADUO بطريقة ذكية!".
ووفقًا للتقارير، يقترب تحقيق الاتحاد الدولي من نهايته، لكن لا توجد أي مؤشرات على أن النتائج الأولية، التي أظهرت أن ريد بُل تتفوق على مرسيدس بنسبة لا تقل عن 2%، كانت غير صحيحة.
وهذا يعني أن القرار، الذي أُبلغت به الفرق رسميًا في رسالة موقعة يوم السباق في جائزة موناكو الكبرى قبل ثلاثة أسابيع، لا يزال ساري المفعول.
ورغم أن بعض التفاصيل النهائية لا تزال قيد المناقشة مع ريد بُل، فمن المتوقع أن يعلن الاتحاد الدولي للسيارات النتائج الرسمية لنظام ADUO قبل جائزة بلجيكا الكبرى الشهر المقبل.
وتشير المصادر إلى أن الاتحاد مستعد للتحلي بالشفافية مع ريد بُل مسبقًا، وسيشرح أسباب قراراته بالتفصيل.
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