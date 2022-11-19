بينوتو "مرتاح" حيال مستقبله مع فيراري وسط شائعات استبداله

في وقت سابق من هذا الأسبوع، نُشر تقرير في صحيفة "لا غازيتا ديل سبورت" مفاده بأن بينوتو سيترك صفوف فيراري قبيل بداية الموسم المقبل وسيستلم فريدريك فاسور مدير فريق ألفا روميو الحالي، مهامه كبديل عنه مع الحصان الجامح.

وأصدرت فيراري بياناً نفت فيه تلك الشائعات "التي لا أساس لها من الصحة إطلاقاً" بينما صرّح شارل لوكلير بأن الناس ينسون بسرعة مقدار التحسّن الذي حققه الفريق هذا الموسم.

وكشف بينوتو على هامش جولة أبوظبي الختامية لهذا الموسم أنه تكلم مع جون إيلكان رئيس فيراري بعد تلك التقارير، وتم الاتفاق على إصدار ذلك البيان الرسمي.

حيث قال: "من الواضح أنه وحين ظهرت تلك التكهنات، كان عليّ التكلم مع مديري جون إيلكان (رئيس فيراري)".

وأكمل: "تناقشنا بانفتاح حول الطريقة الأفضل للمضيّ قدماً. قررنا إصدار البيان فيما بدا أنه الخطوة الأفضل للردّ على أية تكهنات".

وتابع: "من الواضح أن هناك تكهنات، لكن لا أساس لها على الإطلاق".

وشدد بينوتو على أهمية الاستعداد للجولة الختامية بدلاً من التشتت بتلك الشائعات التي يرى أنها ستتواجد دوماً.

فقال: "الهدف هو مصلحة فيراري، والأهم عدم التشتت بتلك الشائعات".

ونجحت فيراري بتحقيق خطوة جيدة بعد موسمَي: 2020 الأسوأ لها منذ 40 عاماً، وموسم 2021 الذي لم تحقق فيه أي انتصار، لتجد نفسها في 2022 قادرة على تحقيق الانتصارات والمنافسة على اللقب، حيث أحرزت الثنائية في سباق البحرين الافتتاحي.

لكن العلامة الحمراء فشلت في مجاراة ريد بُل خلال النصف الثاني للموسم، ما ترك الفريق من دون أي فوز منذ جائزة النمسا الكبرى.

ماتيا بينوتو، مدير فريق فيراري وكارلوس ساينز الإبن، فيراري وشارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت

وحين سُئِل إن كان بوسعه تأكيد بقائه مديراً للفريق في 2023، ردّ بينوتو: "من الواضح أنني لستُ من يتخذ القرارات، لكنني مرتاح للغاية حيال وضعي".

وأكمل: "سبب ذلك أنني أخوض على الدوام نقاشات منفتحة وصريحة وبنّاءة مع مدرائي ومع رئيسي في العمل، ليس فقط على المدى القصير، بل على المدى المتوسط والطويل كذلك".

وتابع: "علاوة على ذلك، لو نظرنا إلى الموسم، لوجدنا أننا بالفعل خضنا أوقات إيجابية وأخرى سلبية".

وأردف: "اليوم، لسنا السيارة الأسرع على الحلبة. لكننا حققنا هدفنا الأساسي ألا وهو العودة لدائرة المنافسات".

ميكانيكي فريق فيراري تصوير: صور موتورسبورت

وأشار بينوتو إلى وجود "الكثير مما يجب تطويره" في فيراري، لكنه أكد على قوة الفريق.

فقال: "الفريق في المصنع مركز بالكامل على مشروع 2023، ويحاولون التحسن".

وأكمل: "إضافة لذلك، أعتقد أن الموسم كان مذهلاً على صعيد أقطاب الانطلاق الأولى ووتيرة التصفيات".

وأردف: "لم نكن جيدين في وتيرة السباقات، علينا تحسين هذا أكثر".

واختتم: "لذا نعم، أنا مرتاح بل أكثر من ذلك، أنا أركز فعلاً على ما نحتاجه سوية كفريق".